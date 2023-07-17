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РИА Новости

В "Ак Барсе" рассказали о поставленной командованием ВМФ задаче

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Малый ракетный корабль "Одинцово" проекта 22800
Малый ракетный корабль "Одинцово" проекта 22800.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Голенков

"Ак Барс": ВМФ поставил задачу, чтобы малые ракетные корабли имели скорость 30-35 узлов

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Командование ВМФ РФ поставило задачу, чтобы все малые ракетные корабли (МРК) достигали скорости от 30 до 35 узлов, сообщил РИА Новости генеральный директор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.

"Ак Барс" специализируется на строительстве для ВМФ малых ракетных кораблей проектов 22800, 21631, 22160 и других.

"ВМФ нужна скорость. Кроме того что корабль должен быть стреляющим, имеющим артиллерию, ПВО, ракетный комплекс, он еще должен иметь скорость. Это один из главных вопросов, которые задает нам заказчик: скорость должна быть от 30 до 35 узлов", - сказал Мистахов.

"Это задача решаемая", - сказал гендиректор "Ак Барса".

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Россия
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