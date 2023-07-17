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Известия.ru

Коалиция во главе с США устроила в Сирии учения с применением ПВО

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Источник изображения: Фото: Commons.wikimedia.org/Kwasura

Так называемая международная антитеррористическая коалиция во главе с США 13 раз нарушала протоколы деконфликтации, а днем ранее в районе Эт-Танф провела учения с использованием средств ПВО, сообщил 13 июля на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

«Со стороны так называемой международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, за сутки зафиксировано 13 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов», — указал он.

По словам Гуринова, в районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, было зафиксировано 10 нарушений воздушного пространства Сирии парой истребителей F-15, тремя парами истребителей F-16, парой истребителей Rafale. Он добавил, что накануне коалиция устроила там еще более опасные мероприятия.

«12 июля в районе Эт-Танф силами коалиции были проведены учения с использованием средств противовоздушной обороны (ПВО). Подобные действия создают опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий с участием гражданских воздушных судов, совершающих регулярные рейсы», — подчеркнул контр-адмирал.

За последние дни так называемая коалиция регулярно нарушает Протоколы деконфликтации и проводит опасные воздушные маневры. 11 июля российские военные в Сирии за сутки зафиксировали девять нарушений воздушного пространства со стороны возглавляемой США группировки. Случаи нарушения механизма деконфликтации были связаны с полетами беспилотных летательных аппаратов коалиции.

7 июля военное ведомство сообщило, что из-за приближения беспилотников возглавляемой США «международной антитеррористической коалиции» в Сирии у российских самолетов сработали бортовые комплексы обороны, произошел отстрел ложных тепловых целей.

Днем ранее, 6 июня, Минобороны сообщило о начавшихся совместных учениях ВКС России и ВВС САР в Сирии, в ходе которых отрабатываются вопросы контроля воздушного пространства арабской республики. Учения продлятся до середины июля.

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Россия
Сирия
США
Продукция
F-15
F-16
Rafale
Проекты
БПЛА
Военные учения
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