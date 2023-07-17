Полетное создание: столичные аэропорты тестируют дроны для отпугивания птиц

Эксперты оценили эффективность применения таких беспилотников

Аэропорт Внуково начал использовать дрон со специальным звуковым сопровождением — криками птиц, рассказал источник «Известий». Такие БПЛА стали применяться для отпугивания пернатых, пояснил он. Представитель авиаузла отметил, что беспилотник летает не над самим аэродромом, а над прилегающими территориями — в поисках свалок и мест скопления птиц. Службы Домодедово пока только тестируют несколько аналогичных дронов, рассказал он. Эксперты отмечают, что у технологии есть свои минусы: пока что в РФ не разрешены совместные полеты БПЛА и пилотируемой авиации в одном воздушном пространстве. Кроме того, птицы привыкают к дронам и даже начинают их атаковать.

Кричащий дрон

Столичные аэропорты тестируют дроны для отпугивания птиц, рассказал «Известиям» источник в одном из московских авиаузлов. По его словам, во Внуково уже летают такие БПЛА — в них встроена звуковая аппаратура, издающая сигналы, похожие на крики пернатых. Специализированные службы Домодедово тоже начали тестировать беспилотники, которые впоследствии можно будет применять для этих целей, уточнил он.

— На аэродроме и прилегающей к нему территории использовать дроны невозможно, так как не позволяет заложенная в беспилотниках программа. При этом орнитологическая служба Внуково располагает одним БПЛА, который применяется для обнаружения мест возможного скопления птиц на приаэродромной территории — свалок, водоемов и тому подобного, — пояснил официальный представитель аэропорта «Известиям».

Фото: ТАСС/Петр Ковалев Источник изображения: iz.ru

Также есть биоакустические установки как стационарные, так и передвижные, которые имитируют крики пернатых, уточнил он. При этом, по его словам, каждое отдельное средство борьбы с птицами, кроме ловчих хищных, неэффективно — результат можно получить только в сочетании с другими устройствами.

«Известия» направили запросы представителям Домодедово, Шереметьево и подмосковного Жуковского. В калининградском Храброво «Известиям» сообщили, что не используют дроны в аэропорту.

Сложившаяся практика

В обычной практике аэропорты используют для отпугивания птиц с аэродромов разные технические устройства — пропановые пушки (издают громкие звуки) или биоакустические установки (имитируют тревожные крики разных пернатых). Широко применяются и более простые средства: зеркальные шары с глазами хищных птиц, пугала, блестящие элементы или ловушки. В Шереметьево ранее рассказывали об использовании специальных шипов, которые крепятся на зданиях авиаузла и не дают птицам сесть.

Также с советских времен в некоторых аэропортах сохранились и собственные орнитологические службы. Они есть, например, в тех же Домодедово и Внуково. Там для поиска и устранения птиц используют ястребов.

Специалист по обеспечению орнитологической безопасности полетов с ястребом-тетеревятником на территории аэропорта Домодедово Источник изображения: Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Защищенность аэродромов от птиц была предметом активных общественных обсуждений в последние годы в России. Согласно статистике Росавиации, в 2022 году произошло 941 столкновение самолетов с пернатыми, из них 809 — с апреля по октябрь. Для сравнения, в 2019-м таких инцидентов было 1,3 тыс. С 2010-го произошли три серьезных авиационных происшествия из-за птиц.

Последний такой громкий случай — это аварийная посадка Airbus 321 «Уральских авиалиний» на кукурузное поле в Жуковском в августе 2019 года. Согласно расследованию Межгосударственного авиационного комитета (МАК), возле аэродрома было много объектов привлечения птиц — водоемы, свалки, сельхозугодия. При наборе высоты самолета в оба двигателя попали чайки из взлетающей стаи. На борту находилось семь членов экипажа и 226 пассажиров, все остались живы.

МАК не публиковал отчетов о происшествии. Но «Известия» ознакомились с документом Росавиации, в котором приводятся обстоятельства и выводы комиссии комитета. Там среди прочего заключили, что у авиаузла были недостатки в организации отпугивания птиц: биоакустическое оборудование работало круглосуточно, и пернатые могли привыкнуть к нему. Кроме того, комиссия не смогла подтвердить, провел ли комендант аэродрома осмотр ВПП перед выпуском рейса, — телефон, по которому он докладывал об осмотре полосы, не был подключен к системе автоматической регистрации, то есть записи о факте осмотра нигде не осталось.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов Источник изображения: iz.ru

Примечательно также, что руководство госоператора аэродрома Раменское («ЛИИ им. М.М. Громова») еще до инцидента неоднократно обращалось в прокуратуры городов Раменское и Жуковский с просьбой о проверке законности ведения вблизи аэропорта хозяйственной деятельности объектов, которые привлекают птиц. Однако вопрос решен не был, заключил МАК.

В январе–мае 2023 года количество столкновений воздушных судов с птицами, приведших к повреждению авиатехники, выросло на 82% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Был зафиксирован 31 инцидент против 17, сообщала в июне РБК со ссылкой на письмо главы Росавиации.

«Известия» направили запрос в пресс-службу Росавиации.

Эффективность дронов

Эффективность дронов в качестве средств отпугивания птиц сейчас пока трудно оценить, потому что на самих аэродромах их пока нельзя запускать вместе с самолетами пилотируемой авиации, напомнил гендиректор «Курсира» (разрабатывает беспилотные решения для проведения проверок систем навигации и посадки в аэропортах) Виталий Муниров.

— Я думаю, что беспилотник для отпугивания птиц с громкоговорителем и имитирующими хищников звуками достаточно эффективен. Я слышал о подобных экспериментах в аэропортах других стран, но всё это пока не более чем тесты, — отметил эксперт.

В целом дроны в авиаузлах могли бы применяться для решения и многих других задач: оценки состояния взлетно-посадочной полосы, состояния самолетов, проверки систем посадки и навигации, светового оборудования, добавил Виталий Муниров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Источник изображения: iz.ru

По мнению эксперта инфраструктурного центра НТИ «Аэронет» Андрея Новикова, дроны и ястребы не помешают друг другу в аэропорту. Их деятельность нужно синхронизировать, подобно тому как выезд машин, очищающих полосы, ориентирован на расписание рейсов.

— В аэропортах мира дроны уже начинают применять не только для отпугивания птиц, но и для регулирования движения пилотируемых самолетов, — отметил эксперт. Например, такие системы используют в США, Бельгии, Швейцарии и Франции, сообщил он.

Генеральный директор компании «Майнд» (разработчик беспилотников с искусственным интеллектом) Михаил Липатов рассказал «Известиям», что его компания несколько лет назад уже выполняла эксперимент по отпугиванию птиц при помощи БПЛА массой 700 г на одном из промышленных объектов. И если поначалу пернатые пугались дрона, то через месяц-два уже начали привыкать к нему, а еще через месяц сами начали атаковать устройство. В итоге в один из полетов птицы просто схватили и утащили летающий аппарат. Поэтому средства отпугивания нужно менять или использовать в комплексе с другими, заключил эксперт.

Анастасия Львова