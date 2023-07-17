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ТАСС

Вучич объяснил невозможность введения санкций против России моральной позицией Сербии

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Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич.
Источник изображения: © AP Photo / Darko Vojinovic

Президент Сербии отметил, что такие принципы приносят стране проблемы

БЕЛГРАД, 14 июля. /ТАСС/. Сербия не готова вводить санкции против России из-за своих моральных принципов. Об этом в четверг заявил президент Сербии Александар Вучич в интервью телеканалу TV Pink.

"Прошло 505 дней. Я был тем, кто изначально был против [введения санкций], считая, что моральная позиция Сербии важнее всего. Зарабатываем мы деньги на этом или нет? Нет. Имеем ли мы из-за этого много проблем? Да, имеем. Уверен ли я, что мы продержимся и дальше? Нет, не уверен. Потому что для меня гораздо важнее, какова будет наша юридическая и нравственная позиция", - отметил Вучич.

Президент Сербии отдельно указал на то, что западные представители используют двойные стандарты при общении на тему России и Украины. "Вы приходите и спрашиваете: "Поддерживаете ли вы территориальную целостность Украины?" - "Конечно, поддерживаем территориальную целостность Украины, так написано в уставе ООН". А теперь, дорогие друзья, позвольте я спрошу: "Поддерживаете ли вы территориальную целостность Сербии?" Ответа нет", - заключил сербский лидер.

Ранее Вучич заявлял, что его страна самостоятельна в выборе политики и не намерена присоединяться к антироссийским санкциям, вопреки желаниям других.

После начала специальной военной операции России президент Сербии в обращении к нации сообщил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Он заявил, что Сербия временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Вучич отметил, что его страна считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Также он сообщил, что Белград готов оказывать гуманитарную помощь Киеву. 

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