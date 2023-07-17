НАТО скоро получит бесценный стратегический актив. Вот что даст ей Швеция

После вступления Швеции в НАТО блок получит бесценный стратегический актив, пишет El País. У альянса появится доступ как к чрезвычайно важному острову Готланд, расположенному в 300 километрах от Калининграда, так и к мощному подводному флоту Стокгольма, пишет автор статьи.

Остров Готланд станет одним из основных опорных пунктов Североатлантического союза, а мощная военная промышленность Швеции обеспечит разработку самолетов, танков и систем ПВО.

Два века военного нейтралитета и год препятствий на пути к вступлению в НАТО позади – Швеция как никогда близка к тому, чтобы стать 32-ой страной-членом Североатлантического альянса. Обещание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана снять свое ограничение на вступление Стокгольма в блок окончательно открывает путь к скорейшему завершению преобразований в системе безопасности Северной Европы, вызванных военной операцией России на Украине. Со вступлением нового партнера Североатлантический альянс приобретет значительную стратегическую силу и существенно усилит свои возможности в Арктике и, прежде всего, в Балтийском море, благодаря острову Готланд и мощному подводному флоту ВМС Швеции. Этот бесценный стратегический актив послужит гарантией обороны Польши и стран Балтии.

Швеция уже давно не была крупной военной державой. Стокгольм принял политику нейтралитета по окончании наполеоновских войн в XIXвеке. После холодной войны в этой скандинавской стране начался процесс демилитаризации, в ходе которого были резко сокращены военные расходы и расформированы полки по всей стране. В 2005 году последние шведские солдаты покинули Готланд: остров, который многие аналитики считали "непотопляемым авианосцем", перестал быть стратегическим приоритетом для Стокгольма в связи с исчезновением российской угрозы. Некоторые страны, имеющие выход к берегам Балтики, призывали Швецию не проводить демилитаризацию Готланда, учитывая риск возможной оккупации острова в ходе потенциального "блицкрига" кремлевских войск.

Все вновь изменилось в 2014 году, после того как Россия аннексировала полуостров Крым, а в Донбассе начались боевые действия. В последующие годы Швеция вернула обязательную военную службу для мужчин и женщин, вновь развернула военную базу на острове Готланд, установила на нем систему ПВО, сравнимую по размерам с системами, размещенными на Майорке или Родосе, а также отправила туда боевые машины пехоты и танки "Леопард 2". В январе 2022 года сто тысяч российских военнослужащих ожидали приказа на украинской границе, а почти тысяча шведских солдат была переброшена на Готланд для усиления безопасности стратегической территории. Вскоре после этого правительство объявило об инвестировании 1,6 миллиарда шведских крон (около 140 миллионов евро) в укрепление военной базы на острове.

С учетом будущего членства Швеции в НАТО Готланд станет одним из основных опорных пунктов альянса. Во время визита в 2017 году Бен Ходжес (Ben Hodges), в то время командующий вооруженными силами США в Европе, заявил, что "в мире нет более стратегически важного острова". Готланд находится менее чем в 300 километрах от Калининграда – российского анклава между Польшей и Литвой, где базируется русский Балтийский флот. Судоходство в Балтийском море идет круглый год, более 1500 судов ежедневно пересекают этот водный путь. "Тот, кто контролирует Готланд, может контролировать воздушное и морское пространство на юге Балтики", – заявил чуть более года назад Магнус Фриквалл (MagnusFrykvall), представитель высшего военного командования Швеции на острове.

Присоединение Готланда к территории Североатлантического альянса также явно усилит оборону Польши и особенно Литвы, Латвии и Эстонии – союзников, наиболее уязвимых перед возможным российским наступлением. Интеграция Швеции в военный блок сделает Балтику практически внутренним морем НАТО, в отличие от периода холодной войны, когда большая часть балтийского побережья находилась в руках коммунистов (Советский Союз, Восточная Германия и Польша) или стран, придерживающихся нейтралитета (Швеция и Финляндия).

В Брюсселе, штаб-квартире НАТО, празднуют не только будущее присоединение острова Готланд. У Швеции есть еще одно важное достояние – флот конвенциональных подводных лодок мирового класса. Балтийское море, которое иногда называют "потопленным лугом", очень неглубокое (средняя глубина всего 57 метров), и в нем не могут базироваться атомоходы, составляющие большую часть подводного флота России и США.

Швеция использует подводные лодки на Балтике с 1904 года, ни одна другая страна в этом регионе не ведет столь активную подводную деятельность. Подводные лодки шведского флота могут находиться под водой в течение нескольких недель подряд. Большинство обычных – неатомных – подводных лодок работают на аккумуляторах и через несколько дней должны возвращаться на поверхность для поддержания работы дизельных двигателей. Но на шведских подводных лодках в баллонах хранится жидкий кислород, который позволяет заряжать аккумуляторы без всплытия. Стокгольм располагает тремя современными подводными лодками класса "Готланд" и одной более старой моделью, которая будет снята с вооружения после введения в эксплуатацию двух новых подлодок до 2028 года.

Новый укрепленный фланг Североатлантического альянса

Помимо укрепления сил на Балтике, присоединение Швеции и Финляндии обеспечит Североатлантический альянс новым "арктическим флангом", который будет хорошим дополнением к уже имеющимся восточному и южному. Присоединение двух скандинавских стран является серьезным вызовом для НАТО в то время, когда Москва приступила к масштабному усилению арктической военной группировки.

Швеция станет шестым по площади государством-участником альянса. В стране, при населении чуть более 10 миллионов человек, насчитывается около 25 тысяч профессиональных военных и еще 35 тысяч военнослужащих запаса. Она также обладает мощной военной промышленностью, разрабатывает современные истребители, танки и системы ПВО.

После того как в понедельник в Вильнюсе (Литва) Эрдоган заявил о своей готовности снять ограничение на присоединение Швеции к НАТО, Стокгольм надеется, что турецкий парламент даст скандинавской стране зеленый свет на вступление в Североатлантический альянс как можно скорее. Анкара пока не определилась со сроками утверждения решения в Национальном собрании, хотя большинство шведских СМИ предполагают, что это может произойти уже в сентябре. Помимо Турции, вступление Швеции в Североатлантический альянс уже более 10 месяцев блокирует Венгрия, а парламент Словакии последним поддержал присоединение нового участника. Во вторник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Péter Szijjártó) заявил, что согласие Будапешта – это "чисто технический вопрос", который не повлияет на срок вступления Швеции в ЕС.

Одобрение в парламентах Анкары и Будапешта ознаменует окончание более чем двухвекового шведского военного нейтралитета – или "неприсоединения", термин, который Стокгольм использует с момента своего вступления в ЕС в 1995 году. Завершится процесс интеграции Швеции и Финляндии в евроатлантическую организацию, который они начали совместно в апреле прошлого года. Но пути этих стран разошлись после того, как Анкара и Будапешт ратифицировали вступление Хельсинки в НАТО в марте прошлого года.

Автор статьи: Карлос Торральба (Carlos Torralba)