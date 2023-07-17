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НАТО мертвой хваткой вцепилась в США. Это ее никуда не приведет

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции перед саммитом НАТО в Вильнюсе, Литва
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции перед саммитом НАТО в Вильнюсе, Литва.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

Коммюнике по итогам саммита НАТО в Вильнюсе показало, что альянс придерживается менталитета холодной войны. Он вцепился мертвой хваткой в США, с чьей подачи раздувает конфликт с Китаем. Однако очерняющие Поднебесную схемы блока не сработают и тем более не помогут ему достичь заявленных целей, пишет China Daily.

Во вторник Организация Североатлантического договора опубликовала коммюнике по итогам саммита в Вильнюсе. Хотя в начале этого документа длиной почти в 12 тысяч слов указано, что государства — члены НАТО "связаны общими ценностями свободы личности, прав человека, демократии и верховенства закона", в остальной его части говорится совсем о другом.

Безусловно, есть нечто общее, что объединяет 30 стран блока. Это отказ от своей автономии и подчинение одному единственному члену. 90 пунктов коммюнике отчетливо демонстрируют, как альянс превратился из так называемой организации для совместной обороны в геополитический инструмент Соединенных Штатов.

Примечательно, что как минимум пять-шесть из этих пунктов частично или полностью связаны с Китаем, чьи "заявленные амбиции и политика принуждения" якобы бросают вызов интересам, безопасности и ценностям государств НАТО. В коммюнике утверждается, что Поднебесная представляет собой "системный вызов" "евроатлантической безопасности" и что Пекин использует "широкий спектр политических, экономических и военных инструментов для наращивания своего глобального присутствия и эскалации мощи, при этом Китай остается непрозрачным в отношении своей стратегии, намерений и военного строительства".

Однако мир слышал подобные высказывания уже не раз. Сменявшие друг друга администрации Америки неоднократно искажали позицию и политику Поднебесную и намеренно пытались очернить Пекин такой риторикой.

Показная добродетель коммюнике противопоставляет самопровозглашенную высокоморальную НАТО поднимающейся "презренной империи зла". Это схема, которую альянс пытался навязать миру и раньше.

Тем не менее, как бы они ни старались, США и их союзники по НАТО не могут заставить всю планету закрыть глаза на истинный характер Китая. Поднебесная внесла уникальный вклад в глобальное развитие, мир и стабильность: это и общественное благо, которое принесли четыре инициативы Пекина, и усилия по борьбе с нищетой, и роль в качестве движущей силы мировой экономики. При этом Вашингтон не может скрыть истинную природу Североатлантического альянса.

Будучи продуктом холодной войны, НАТО насчитывает долгую историю злодеяний. По мере ухудшения международной ситуации в области безопасности члены блока вместо того, чтобы задуматься о том, как выполнить заявленную миссию по укреплению доверия и предотвращению конфликтов, продолжают вмешиваться в экстерриториальные дела и разжигать конфронтацию.

Более того, неоднократное повторение в коммюнике слов о том, что НАТО — это "ядерный альянс", совсем не способствует реализации общей цели мира без подобного оружия.

НАТО в целом, за исключением некоторых членов, никогда не была "открыта для конструктивного взаимодействия" с Китаем, что бы она ни утверждала в совместном заявлении. И пока альянс продолжает цепляться за свой менталитет времен холодной войны и "зонтик безопасности" США, он никогда не построит "конструктивное взаимодействие" со странами как вне, так и внутри организации.

Автор: редакция

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Китай
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Ядерный щит
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