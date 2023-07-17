Войти
ИноСМИ

В Конгрессе США обвинили Байдена в развязывании третьей мировой войны

318
0
0
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / Mariam Zuhaib

В интервью телеканалу Newsmax член палаты представителей Конгресса США Мэтт Гетц заявил, что своей политикой Джо Байден "вслепую ведет к третьей мировой войне". По его мнению, расширение альянса накаляет ситуацию в мире, а гарантии безопасности Украине лягут бременем на плечи США.

Во вторник депутат палаты представителей Конгресса США от Флориды, член Демократической партии, Мэтт Гетц (Matt Gaetz) заявил в интервью Newsmax, что внешняя политика президента Джо Байдена "вслепую ведет нас к третьей мировой войне".

Выступая в программе "Eric Bolling The Balance" и обсуждая саммит НАТО, проходящий на этой неделе в Литве, Гетц напрямую затронул вопрос о том, как Байден обошелся с Украиной, которой во вторник было отказано в членстве в НАТО, что вызвало возмущение президента Украины Владимира Зеленского.

"Тех 115 миллиардов долларов, которые мы послали Киеву, недостаточно. Теперь они говорят о том, чтобы предоставить Украине статус безопасности, подобный израильскому, так что нам придется платить за то, чтобы навсегда стать квартальным городовым, следящим за порядком на Украине", — сказал Гетц.

"Я думаю, что можно вполне обоснованно задать вопрос: обеспечило ли расширение НАТО большую безопасность нашей стране? Я имею в виду, действительно ли это так?" — спросил он. "Безопаснее ли нам сегодня, чем до того, как НАТО расширилась в сторону Прибалтики и поставило нас сейчас на грань войны? Я имею в виду... [конгрессмен] Сет Моултон [Дем.партия — Массачусец] и [конгрессмен] Стени Хойер [Дем.партия — Мэриленд.] уже заявили: "Мы в состоянии войны с Россией". Это не совсем то, на что мы подписывались, когда президентом Соединенных Штатов стал Сонный Джо".

Затем Гетц спросил, почему НАТО вообще должен рассматривать Украину в качестве члена Альянса. "Почему выбрали Украину? Почему бы не расширить НАТО на Россию и не сделать НАТО антикитайским альянсом? — сказал конгрессмен. "Неужели мы действительно думаем, что нас больше пугают подбитые танки из России, чем тот факт, что Китай строит секретную военную базу на острове Куба в 140 километрах от США?

Если бы нам пришлось выбирать Россию или Украину для членства в НАТО, то кто-нибудь бы совершенно справедливо заметил, что Россия, вероятно, дает нам больше преимуществ в долгосрочной перспективе.

"Внешняя политика президента Трампа была непредсказуемой и эффективной. Внешняя политика Джо Байдена — это раскраска по цифрам, — продолжил конгрессмен Гетц. — Я пока не совсем понимаю, что такое "доктрина Байдена", но у меня есть ощущение, что сейчас она, вероятно, на стадии полураспада, потому что президент ведет нас к третьей мировой войне так же, как больной слабоумием, не осознавая того, идет ночью в круглосуточную закусочную Waffle House".

Представитель Флориды в Конгрессе США также отреагировал на видеозапись, на которой президент Америки сидит с Реджепом Тайипом Эрдоганом. На ней президент Турции комментирует начало "нового процесса" на саммите между двумя странами, который продлится пять лет. Байден пошутил: "Мы с нетерпением ждем возможности работать с вами следующие пять лет".

"Кто ждет, чтобы оценить 86-летнюю выдержку Джо Байдена? Неужели кто-то думает, что, может быть, сейчас он не так бодр, но через три-четыре года, после потенциального переизбрания, вот тогда вкус этого вина действительно раскроется? — сказал Гетц. — Я имею в виду, Джо Байдена, дело не в том, что он уже прошел свой расцвет. Он даже больше не может это понять".

"Мы знаем одно: мировое сообщество следит за всем этим, — добавил он. — И слабость Америки, к сожалению, отчетливо проступила в слабости Джо Байдена".

Автор статьи: Майк МакАвенни (Mike McAvennie)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Куба
Литва
Россия
США
Турция
Украина
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
Похожие новости
30.01.2023
Замглавы МИД РФ: США тренируют украинскую "IT-армию" - Интервью ТАСС
14.06.2022
НАТО спровоцировала Путина на спецоперацию, а заплатит за это Украина
04.01.2021
Генерал Николай Леонов: «У нас нет ответа на вопрос «Куда идет Россия?»
04.12.2019
В 70-летие НАТО Москва сеет раздор внутри альянса: терроризм — новый враг (Al Araby, Великобритания)
03.12.2019
The Times (Великобритания): в свои 70 лет альянс НАТО стал больным и сварливым, но мы не должны позволить ему умереть
26.10.2016
Холодная война 2.0: как Россия и Запад вновь обострили историческое противостояние (The Guardian, Великобритания)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.07 09:41
  • 53138
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.07 06:49
  • 1
Источник: Решение о списании флагмана Северного флота тяжёлого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» принято
  • 16.07 21:04
  • 7
Вопрос о возможности списания тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»
  • 16.07 20:37
  • 3
В России рассказали о готовности беспилотной БМП к применению
  • 16.07 19:03
  • 1
Virgin Galactic проведет второй коммерческий полет в августе
  • 16.07 10:51
  • 3
Сергей Шойгу рассказал о ситуации на фронте и наращивании производства предприятиями ОПК
  • 15.07 22:44
  • 4136
Оценка Советского периода в истории России.
  • 15.07 20:43
  • 34
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 15.07 17:52
  • 22
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 15.07 17:46
  • 2
Ростех: комплекс «Прометей» способен превратить любой танк в роботизированную технику
  • 15.07 09:36
  • 8
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 14.07 15:21
  • 0
Смех и слезы: разоблачение реального положения дел в польской полиции
  • 14.07 15:15
  • 1
Военный эксперт указал на важность принятия корабля «Циклон» в состав ЧФ РФ
  • 14.07 13:58
  • 1
ВСУ безуспешно попытались атаковать российский корабль в Черном море
  • 14.07 09:37
  • 79
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214