В Конгрессе США обвинили Байдена в развязывании третьей мировой войны

В интервью телеканалу Newsmax член палаты представителей Конгресса США Мэтт Гетц заявил, что своей политикой Джо Байден "вслепую ведет к третьей мировой войне". По его мнению, расширение альянса накаляет ситуацию в мире, а гарантии безопасности Украине лягут бременем на плечи США.

Во вторник депутат палаты представителей Конгресса США от Флориды, член Демократической партии, Мэтт Гетц (Matt Gaetz) заявил в интервью Newsmax, что внешняя политика президента Джо Байдена "вслепую ведет нас к третьей мировой войне".

Выступая в программе "Eric Bolling The Balance" и обсуждая саммит НАТО, проходящий на этой неделе в Литве, Гетц напрямую затронул вопрос о том, как Байден обошелся с Украиной, которой во вторник было отказано в членстве в НАТО, что вызвало возмущение президента Украины Владимира Зеленского.

"Тех 115 миллиардов долларов, которые мы послали Киеву, недостаточно. Теперь они говорят о том, чтобы предоставить Украине статус безопасности, подобный израильскому, так что нам придется платить за то, чтобы навсегда стать квартальным городовым, следящим за порядком на Украине", — сказал Гетц.

"Я думаю, что можно вполне обоснованно задать вопрос: обеспечило ли расширение НАТО большую безопасность нашей стране? Я имею в виду, действительно ли это так?" — спросил он. "Безопаснее ли нам сегодня, чем до того, как НАТО расширилась в сторону Прибалтики и поставило нас сейчас на грань войны? Я имею в виду... [конгрессмен] Сет Моултон [Дем.партия — Массачусец] и [конгрессмен] Стени Хойер [Дем.партия — Мэриленд.] уже заявили: "Мы в состоянии войны с Россией". Это не совсем то, на что мы подписывались, когда президентом Соединенных Штатов стал Сонный Джо".

Затем Гетц спросил, почему НАТО вообще должен рассматривать Украину в качестве члена Альянса. "Почему выбрали Украину? Почему бы не расширить НАТО на Россию и не сделать НАТО антикитайским альянсом? — сказал конгрессмен. "Неужели мы действительно думаем, что нас больше пугают подбитые танки из России, чем тот факт, что Китай строит секретную военную базу на острове Куба в 140 километрах от США?

Если бы нам пришлось выбирать Россию или Украину для членства в НАТО, то кто-нибудь бы совершенно справедливо заметил, что Россия, вероятно, дает нам больше преимуществ в долгосрочной перспективе.

"Внешняя политика президента Трампа была непредсказуемой и эффективной. Внешняя политика Джо Байдена — это раскраска по цифрам, — продолжил конгрессмен Гетц. — Я пока не совсем понимаю, что такое "доктрина Байдена", но у меня есть ощущение, что сейчас она, вероятно, на стадии полураспада, потому что президент ведет нас к третьей мировой войне так же, как больной слабоумием, не осознавая того, идет ночью в круглосуточную закусочную Waffle House".

Представитель Флориды в Конгрессе США также отреагировал на видеозапись, на которой президент Америки сидит с Реджепом Тайипом Эрдоганом. На ней президент Турции комментирует начало "нового процесса" на саммите между двумя странами, который продлится пять лет. Байден пошутил: "Мы с нетерпением ждем возможности работать с вами следующие пять лет".

"Кто ждет, чтобы оценить 86-летнюю выдержку Джо Байдена? Неужели кто-то думает, что, может быть, сейчас он не так бодр, но через три-четыре года, после потенциального переизбрания, вот тогда вкус этого вина действительно раскроется? — сказал Гетц. — Я имею в виду, Джо Байдена, дело не в том, что он уже прошел свой расцвет. Он даже больше не может это понять".

"Мы знаем одно: мировое сообщество следит за всем этим, — добавил он. — И слабость Америки, к сожалению, отчетливо проступила в слабости Джо Байдена".

Автор статьи: Майк МакАвенни (Mike McAvennie)