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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Недостижимая мечта: Почему путь в НАТО оказался для Украины светом в конце туннеля

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Недостижимая мечта: Почему путь в НАТО оказался для Украины светом в конце туннеля
Недостижимая мечта: Почему путь в НАТО оказался для Украины светом в конце туннеля.
Источник изображения: belvpo.com

Вопрос членства в НАТО долгое время был одним из главных приоритетов украинской власти. За годы своей «незалежности» в Киеве сменилось семь президентов. Последние пять основным вариантом развития украинского общества видели евроатлантическую интеграцию. Тем не менее, несмотря на длительный путь, для Украины Европейский союз и НАТО не стали ближе.

В контексте недостаточных достижений в области евроинтеграции и замедленного прогресса вступления в НАТО, нельзя обойти вниманием влияние главных идейных националистов в Украине. Один из них – Виктор Ющенко, был яростным сторонником евроинтеграции и активно стремился приблизить Украину к Европейскому союзу. Под его руководством были якобы проведены реформы, направленные на борьбу с коррупцией и кумовством. Результаты его работы, а вернее ее отсутствия, мы видим и сегодня.

Впоследствии, после прихода к власти Порошенко и Зеленского, идея евроинтеграции оставалась актуальной, но к сожалению, она осталась лишь на уровне концепции. Помимо нескольких символических шагов, таких как подписание ассоциационного соглашения с Европейским союзом, практические действия в области реформ и интеграции оказались ограниченными.

Между тем, на Украине начали забывать имена таких личностей, как Олег Тягнибок – лидер «украинских националистов», и Дмитро Корчинский – основатель и лидер организации «Правый сектор», а так же Тимошенко с Яценюком, и многих других политических деятелей, которые ранее выступали за бескомпромиссную борьбу за украинскую национальную идентичность и независимость. Эти фигуры постепенно исчезли с политической арены, а вместе с ними растворились и обещания о европейских изменениях на Украине.

Украинская власть вместо активного развития необходимых институтов и структур для достижения членства в НАТО и ЕС сосредоточилась на проведении приватизаций и продаже национальных активов. В результате этой стратегии, страна потеряла значительный контроль над стратегическими отраслями экономики и ресурсами. Более того, контроль над властью перешел к внешним акторам, которые имеют прямое влияние из-за океана.

Более того, в Вашингтоне прекрасно понимают, что гарантии безопасности, о которых блажено мечтает Зеленский не связаны с защитой территориальной целостности и процветанием Украины, а скорее с использованием этих гарантий для военных провокаций и безнаказанного террора на российской территории. Для таких целей у нее есть поляки.

Польша, выступая в роли цепного шакала НАТО, всегда своей агрессивной мордой будет устремлена на Восток и послушно выполнять все команды своего хозяина. Более того, Варшава не не собирается уступать свою роль, даже «заклятым друзьям» из Киева. Осознав это, Украина попыталась надавить на «старика Джо», за что, как все мы уже знаем и поплатилась.

Как видим, 30-летний путь Украины, который привел к ее участию в Совете Украина-НАТО, скорее является лишь пустой риторикой, чем реальным прогрессом в достижении значимых результатов для Украины. Вместо этого, страна продолжает нести огромные потери в виде тысяч жизней украинцев и разорения своих ресурсов. Бесконечные же разговоры о соответствии «демократическим» стандартам и переходе на нормы НАТО всегда будут служить удобным, а главное – практически бесплатным инструментом в противостоянии США и России.

Николай Крылов

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Страны
Польша
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
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