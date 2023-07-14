История с ЧВК «Вагнер» обманула ожидания элиты Франции

«Нам остается только разорвать все исторические труды – такого не было еще никогда». Такими словами французские военные и политические аналитики выражают свое потрясение, от которого они не могут оправиться до сих пор. В Париже ожидали, что мятеж ЧВК «Вагнер» погрузит Россию в хаос гражданской войны и развяжет Франции руки в Африке. Теперь они жестоко разочарованы – вместо этого «вагнеровцы» мирно и организованно сдали оружие.

Эксперты и политологи во Франции ломают головы, пытаясь объяснить значение и последствия того, что они именуют "пригожинским бунтом". Интерес к этому событию имеет под собой вполне конкретную подоплеку: многих во Франции устроило бы, если бы ЧВК "Вагнер" была вынуждена свернуть свою деятельность в Африке – на территориях, которые французские власти до сих пор, несмотря на все заверения об отказе от колониального прошлого, считают своей зоной влияния.

Кроме того, поскольку Франция как деятельная союзница Украины взяла курс на конфронтацию с Россией, Макрон и его сторонники весьма заинтересованы в ослаблении нашей страны. Как известно, больше всего государство слабеет в результате внутреннего хаоса и гражданской войны. От выступления ЧВК "Вагнер" на Западе, в том числе и в Париже, ждали многого, а когда оно неожиданно закончилось (причем вовсе не так, как там надеялись), французские эксперты и политики стали наперегонки строить догадки о том, что теперь будет.

Поскольку "Вагнер" рассматривается французами не более и не менее как "движущая сила русской экспансии в Африке" и "стратегический козырь России", они с нетерпением стали искать признаки того, что козырь этот побит. А Россия, следовательно, освободит место, которое бывшие колонизаторы поспешат занятьо.

В ЦАР некий неназванный, но чрезвычайно осведомленный источник отслеживал вылеты российских Ил-76, которые "используются для перевозки войск", и тот же самый источник пристально следил за ситуацией в Мали. "На этой стадии там сейчас ничего не происходит", – вынужден был отметить источник. Однако движение самолетов, которые перевозят бойцов ЧВК в ЦАР и в обратном направлении, позволило автору статьи сделать оптимистичный – для Франции – намек на то, что не все еще потеряно.

Впрочем, независимый эксперт Джон Лечнер вдребезги разбил надежды французов, заметив: "ЧВК "Вагнер", даже если организации придется сменить имя, в ближайшее время вряд ли уйдет из Африки".

Еще один удар по надеждам французов нанесла "Либерасьон" в своем материале со ссылкой на "источники в западной разведке", заявив, что пока все гадали о том, что будет с Евгением Пригожиным и его империей, он находился в Москве и даже более того – вместе со своими командирами был принят Путиным. Эта информация была позже подтверждена официальным представителем Кремля и окончательно сбила с толку западных наблюдателей. И тем более их поставили в тупик последние события, связанные с действиями ЧВК в России – "вагнеровцы" мирно и организованно сдали свое оружие в распоряжение Минобороны РФ.

"Если все так и происходило, нам остается только разорвать все исторические труды – такого не было еще никогда", – заявил на канале BFMtv политический обозреватель Патрик Сос, которому по должности полагается вовсе не рвать книги, тем более исторические, а объяснять происходящее зрителям. Иначе говоря, действия российского руководства, которое без кровопролития усмирило мятежников, поставили в тупик французскую аналитику. С их точки зрения, бывших мятежников всегда и неизбежно надо уничтожать, расстреливать, сажать – но никак не беседовать с ними, тем более в Кремле.

То, что именно этот шаг уберег Россию от пожара большого внутреннего и большой крови, аналитикам не приходит в голову. И Патрик Сос далеко не единственный, кто откровенно признал, что не может ничего понять. Теряясь в догадках, автор материала в Le Point вспомнил фразу Черчилля ("Россия – это загадка, окутанная тайной и помещенная внутрь головоломки"), и посетовал на "сюрреализм" происходящего.

Военный историк Седрик Мас, анализируя происшедшее, сосредоточился на том, что явно интересует не только его одного: "Перспектива такого конфликта в ядерной державе напоминает нам о том, что мы должны быть готовы к худшему, а также о том, что мы должны быть готовы воспользоваться возможностями, которые представит подобный оборот дел".

Тут бы военному историку и вспомнить, как именно воспользовались возможностями французские интервенты во время Гражданской войны, вспыхнувшей после революции 1917 года, но об этом Седрик Мас почему-то не упоминает. Более свежий пример – события в Югославии, в которые вмешалось НАТО, бомбежки Белграда и фактическое уничтожение не самой последней европейской страны – тоже не оставляет иллюзий относительно того, как действует Запад, стоит только предоставить ему "возможность".

В целом во французском анализе выступления Пригожина преобладали две темы: надежда на то, что в России может вспыхнуть гражданская война, и стремление видеть в происшедшем признак ослабления страны в целом.

Когда ведущий Radio France говорит, что "гражданской войны не вышло, в Москве царит порядок", это выдает его разочарование. Но он все же надеется, что "самый тяжелый кризис за последние 30 лет" не обойдется без последствий, которые будут ощущаться в течение "недель и месяцев".

Франции очень нужен кризис в России, потому что это шанс для того, чтобы решить собственные проблемы Франции – в частности, попытаться укрепить сильно пошатнувшееся влияние в Африке и добиться перелома в пользу украинских союзников.

Впрочем, бывший посол Мишель Дюкло в своей колонке для Le Monde предостерегает "союзников Киева", которые увидели в выступлении "Вагнера" признак слабости России. "Тем не менее, – считает автор, – было бы опасно держаться жесткой линии, которая обязывает продолжать, а по факту постоянно наращивать поддержку Украины". Как заметил бывший посол, Путину вполне под силу преодолеть негативные последствия выступления Пригожина, причем последний, по мнению Мишеля Дюкло, может перебазироваться в Беларусь с тайной целью заняться дестабилизацией ситуации в странах Прибалтики.

Однако похоже, что самую трезвую оценку ситуации высказал бывший глава французской разведки Ален Жюйе, причем ее рискнул обнародовать лишь сравнительно скромный портал La Provence. "Когда сталкиваешься с современными россиянами, – говорит Жюйе, – легко заметить, что они не забыли хаос, последовавший после распада Советского Союза. Вопреки тому, что думают многие, случившееся не расшатало власть".

Однако, судя по всему, европейские элиты думают иначе, в связи с чем взят курс на дальнейшее расширение помощи Киеву. В частности, Франция только что поставила крылатые дальнобойные ракеты Scalp, которые являются вполне современным оружием, в отличие от списанных французских колесных танков, переданных ранее украинским войскам.

Валерия Вербинина