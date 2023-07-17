Американцы собрались реформировать свои Силы специальных операций

Анализ состояния ССО США с учетом их действий на Ближнем и Среднем Востоке

Центр стратегии и безопасности Scowcroft Transatlantic Security Initiative при Атлантическом совете (США) выпустил научно-исследовательский отчет о состоянии американских Сил специальных операций (ССО) с учетом их опыта участия в локальных конфликтах на Ближнем и Среднем Востоке.

В документе констатируется, что после провала операции по освобождению заложников в Иране (1980) ССО стали самым авторитетным компонентом американской армии. Первоначально довольно компактные, они резко увеличились, став важным инструментом в войне с террором. Сегодня по уровню материально-технического обеспечения ССО являются лицом ВС США.

СТРАТЕГИИ МЕНЯЮТСЯ, СТРУКТУРА РАСПУХАЕТ

ССО играют ключевую роль в обеспечении национальной безопасности США. После терактов 11 сентября 2001 года они увеличились более чем в два раза. К каждой группе спецназа ВС США был добавлен четвертый батальон, а к 75-му полку рейнджеров были добавлены батальон спецназа и батальон военной разведки.

ССО ВВС сегодня включают в себя больше подразделений, чем бомбардировочные подразделения, и больше летательных аппаратов и летчиков, чем имеют многие страны.

ССО ВМС сейчас насчитывают около 4 тыс. «морских котиков»: в десять раз больше, чем в разгар холодной войны. Даже известный своими боевыми традициями Корпус морской пехоты (КМП) был вынужден выделить целый «рейдерский» полк, задачи которого очень напоминают задачи 75-го полка рейнджеров американской армии.

Вместе взятые сухопутный, воздушный и морской компоненты ССО ВС США сегодня больше, чем вся германская армия. В 2021 году бюджетный запрос Командования специальных операций США (USSOCOM) был больше, чем весь оборонный бюджет Польши, имеющей одни из крупнейших и сильнейших вооруженных сил среди стран НАТО.

После окончания крупномасштабных операций ВС США в Ираке и Афганистане и свертывания кампании по борьбе с «Исламским государством» (ИГ, запрещено в России) разрастание ССО продолжилось, даже несмотря на сокращение финансирования других видов и родов войск (сил).

Когда крупномасштабные военные конфликты закончились, командование USSOCOM запросило дальнейшее увеличение. ССО оптимизированы для участия в начальной стадии конфликтов и очень мобильны, поэтому крупные инвестиции противоречили бы принципам национальной безопасности и военным стратегиям США. Этот процесс говорит о негласном соперничестве внутри ВС США, а не о переориентации на борьбу с терроризмом и повстанцами, на гибридные боевые действия или на помощь в обеспечении безопасности своим союзникам.

С точки зрения военной науки примечательно, что разрастание ССО у американцев не ограничивается только оперативными подразделениями. Сегодня командование USSOCOM по численности штабных работников намного больше, чем штаб сухопутных войск, который контролирует силы в семь раз большие. Сегодня армейский спецназ состоит из пяти оперативных групп быстрого реагирования и одной учебной группы, всей структурой руководят 19 генералов. А ССО ВМС, насчитывающие 10 тыс. военнослужащих, могут похвастаться 13 адмиралами.

Стремление расширить возможности ССО отчетливо прослеживается в недавних попытках повысить помощника министра обороны по специальным операциям и конфликтам низкой интенсивности до статуса секретаря службы. Огромные сопутствующие расходы не развивают гибкость и быстроту мышления и действий американских стратегов. Скорее происходит другой процесс: ССО становятся инструментом в межведомственной борьбе за финансирование.

НЕОПРАВДАННАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Переориентация ССО на решение несвойственных им задач после 11 сентября 2001 года привела к дублированию функций. Например, армейские Силы специального назначения (white SOF) были созданы главным образом для обучения и руководства местными силами в ходе гибридных войн. Но армейский спецназ в значительной степени пренебрег этой задачей во время войны с террором для непосредственного ведения боевых действий, наряду с армейскими рейнджерами, «морскими котиками» и другими подразделениями спецназа. Каждое из них традиционно любит подчеркивать свои «уникальные» возможности по ведению боевых действий, но в войне с террором на Ближнем Востоке они использовались более или менее взаимозаменяемо как рейдовые силы на суше – но не для обучения и консультирования.

За такой взрывной рост приходится платить высокую цену. Во-первых, утечка кадров из обычных ВС является экстраординарной, но о ней не говорится. Особенно удручает ситуация в сухопутных войсках, обычные подразделения которых регулярно лишаются молодых лидеров, предпочитающих службу в рядах рейнджеров и спецназа. Командиры армейской пехоты считают службу в рядах рейнджеров необходимым условием карьерного роста, поскольку командные должности все чаще монополизируются выходцами из рейнджеров.

Утечка кадров в ССО была серьезной проблемой еще во время Второй мировой войны. По этому поводу стоит процитировать фельдмаршала Уильяма Слима, одного их самых успешных британских командующих:

«Эти формирования, обученные, оснащенные и морально приспособленные только для одного вида операций, были примером расточительства. В военном отношении они не дали достойной отдачи за ресурсы в виде людей, материалов и времени, которые они поглотили. Результатом этих методов стало снижение качества остальной армии, особенно пехоты, – не только за счет снятия сливок, но и за счет поощрения идеи, что некоторые обычные военные операции настолько сложны, что только специально оснащенный элитный корпус сможет их выполнить. Армии выигрывают войны не с помощью нескольких отрядов суперсолдат, а благодаря среднему качеству своих штатных подразделений».

ХРОНИЧЕСКИЕ НЕУДАЧНИКИ И ПРЯМЫЕ ПРЕСТУПНИКИ

Ожидается, что подразделения ССО будут проводить операции на высочайшем уровне. Но на деле, как ни парадоксально, за ними числится непропорционально много вопиющих неудач в войне с террором. Например, к ним относятся:

– рейд спецназа близ Хазар-Кадама в Афганистане (январь 2002), когда погибло 16 гражданских лиц;

– удар AC-130 по дружественным силам в ходе операции «Анаконда» (март 2002), когда было убито или ранено более десятка американских и афганских военных;

– потеря вертолета MH-47 «Чинук» и семи бойцов спецназа США в завершение «Анаконды»;

– операция «Red Wings» (2005) привела к гибели 19 бойцов спецназа и потере еще одного вертолета «Чинук»;

– инцидент в округе Шинвар в Афганистане (март 2007) привел к гибели или ранению десятков гражданских лиц;

– при ударе самолета AC-130 по пакистанскому Азизабаду (август 2008) погиб 91 мирный житель;

– при обстреле «Чинуком» в долине Танги в Афганистане (август 2011) года погибли 30 военнослужащих США;

– в результате нападения в ноябре 2011 года близ Салалы (Пакистан) погибли 26 пакистанских военных, 11 получили ранения;

– При ударе AC-130 по больнице организации «Врачи без границ» в Кундузе (октябрь 2015) погибли 42 мирных жителя, более 30 получили ранения.

Особенно вопиющий инцидент произошел в феврале 2010 года близ Гардеза в Афганистане, когда «морские котики» проникли на территорию базы в поисках «особо важной» цели. Цель отсутствовала, а местный чиновник был убит вместе с тремя другими мужчинами и тремя женщинами, две из которых были беременны. Причем американские налетчики утверждали, что женщины убиты не ими – преднамеренная ложь, опровергнутая в ходе расследования.

В последние годы обвинения в военных преступлениях, употреблении наркотиков и убийствах преследовали «морских котиков». И вообще ССО, называемые «тихими профессионалами», оказались замешаны во многих скандалах. Под давлением Конгресса США командующий USSOCOM представил документ «Всесторонний обзор ССО ВС США в 2019 году», где выявлены «не только потенциальные трещины в основах ССО на индивидуальном и командном уровне, но и по всей цепочке командования, особенно в основных принципах лидерства, дисциплины и подотчетности».

Такое поведение пытаются объяснить чрезмерной интенсивностью операций, приводящий к выгоранию личного состава. Фактически же на протяжении большей части войны с терроризмом подразделения спецназа обычно развертывались всего на три месяца, в то время как другие отбывали шестимесячные, а в некоторых случаях и 15-месячные командировки.

ПОМОЩИ НЕ ДОЖДЕШЬСЯ, НАДЗОР НЕ ДЕЙСТВУЕТ

Очевидной проблемой является снижение качества личного состава спецназа. Расширение ССО увеличило спрос на кандидатов и привело к снижению стандартов. Вследствие этого офицеры подразделениях ССО часто имеют меньше полномочий, чем в обычных подразделениях. Офицеры, которые настаивают на строгих стандартах подотчетности и поведения, не всегда приветствуются и могут быть смещены, как это произошло с будущим командующим USSOCOM адмиралом Уильямом Макрейвеном в его прежней карьере в SEAL (подразделение «морских котиков»).

При этом операции ССО плохо координируются с обычной цепочкой командования. Даже в крайнем случае обычные подразделения не могут рассчитывать на помощь от находящихся поблизости сил и средств ССО, таких как боевые самолеты AC-130 или БПЛА, как это было в операциях при Ванате, Китинге и Ганджгале в Афганистане.

Как в Ираке, так и в Афганистане подразделения спецназа подчинялись не командующим объединенными силами на театре военных действий (ТВД), а командующему USSOCOM в Тампе (штат Флорида).

При отсутствии единых стандартов надзор за ежедневными операциями ССО не был действенным. В течение многих лет ССО проводили ночные рейды в Ираке и Афганистане, якобы направленные на уничтожение террористических и повстанческих сетей. Погибло много людей, но вражеские сети проявили удивительную стойкость. Зато враждебность местного населения, порожденная постоянным насилием, работала против целей кампании. Слишком часто жертвами становились невинные, в то время как враг убегал.

Командиры на местах часто не знали, что в их районах проводятся рейды и специальные операции. Защищенное штабом специальных операций на ТВД и еще более крупным штабом USSOCOM, сообщество ССО имело свободу действий на протяжении всей войны с террором. Все это соответствует железному правилу бюрократии: максимизировать собственную автономию и долю ресурсов.

Высокая степень независимости ССО усугублялась краткостью командировок, что приводило к отсутствию ситуационной осведомленности. Освобождение от правил службы и стандартов поведения усилило контраст между ССО и обычными подразделениями, вызвав трения и породив недоверие. К тому же обычные силы, как правило, не имеют защищенной связи с подразделениями ССО. Подразделения ССО почти никогда не тренируются со своими коллегами из других видов ВС в мирное время и не обмениваются регулярно разведданными.

Когда война с террором пошла на убыль, конкуренция великих держав вернулась на передний план, и сообщество ССО начало переориентироваться. Безусловно, если ССО должным образом интегрированы с ТВД и планами кампании, они могут внести существенный вклад в успех кампании.

Но США не выигрывают войны с помощью спецназа. Легковооруженные формирования ССО не могут захватить и удержать позиции и, что бы ни говорили их сторонники, не дают решающих стратегических результатов. Стоимость их функционирования не соответствует их фактическому вкладу в успех кампании. Вербовать, обучать, оснащать и удерживать их бойцов обходится очень дорого. При этом их операции часто плохо скоординированы.

ПУТИ РЕОРГАНИЗАЦИИ

Вот основные выводы авторов документа. Необходимо провести резкое сокращение численности ССО, начиная с чрезмерно больших штабов. Подразделения ССО, как и все другие, должны быть подчинены командующему объединенными силами на ТВД , а не действовать автономно. Детальная координация, объединенные разведданные, совместимые средства связи и общая приверженность совместным операциям – вот идеал. Крайне важно также вернуться к дисциплине и этическим принципам.

Американское руководство должно тщательно оценить инвестиции в ССО и рационализировать их с учетом других приоритетов. Целью всегда должен быть стратегический баланс. Сегодня это означает оптимизированную ССО, более отзывчивую к командирам объединенных сил и лучше интегрированную с ними.

Вместе с тем современный уровень боевой и профессиональной подготовки, технического оснащения ССО позволяет рассматривать их как одно из наиболее эффективных средств нанесения неядерных глобальных ударов. Дальнейшее наращивание возможностей ССО целесообразно проводить посредством следующих мероприятий:

– совершенствование действующей и разработка новой правовой базы, необходимой для легитимного применения ССО, в том числе при их скрытном развертывании как на территории противника, так и на территории союзников или нейтральных государств;

– реорганизация системы централизованного оперативного управления ССО за счет участия высшего руководства страны, включая администрацию Белого дома и Совет национальной безопасности;

– регулярное обновление планов применения ССО в соответствии с изменениями в оперативной обстановке;

– расширение передового базирования подразделений ССО с учетом вероятных районов их применения;

– техническое совершенствование систем боевого управления и связи с целью обеспечения доступа подразделений ССО к постоянно обновляемой базе разведданных, осуществления оперативного контроля и корректировки хода выполнения поставленных задач;

– внесение необходимых изменений в программы обучения и боевой подготовки подразделений ССО с учетом географических и культурных особенностей вероятных регионов их использования;

– разработка и принятие на вооружение новых транспортных средств, обеспечивающих своевременную и скрытную доставку этих формирований в районы боевого предназначения.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.