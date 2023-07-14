Москва и Минск решают судьбу ЧВК «Вагнер»

Общая договоренность достигнута, конкретные вопросы остаются

Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле встречу с руководством частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом вечером 10 июля сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, встреча состоялась 29 июня (то есть пять дней после мятежа) и продлилась почти 3 часа. «Президент имел такую встречу. Он пригласил на нее 35 человек. Всех командиров отрядов и руководство компании. Включая самого Пригожина», – уточнил Песков.

Таким образом, 10 дней спустя власти признали сам факт события, о котором первой сообщила со ссылкой на источники в разведке газета «Либерасьон» (фр. La Libération), входящая в тройку крупнейших ежедневных печатных изданий Франции. Затем похожая информация появилась в других иностранных СМИ.

Возможно, на каком-то этапе российские власти осознали, что поднятая французскими журналистами «информационная волна» движется в неверном направлении, и решили дать собственное разъяснение произошедшему событию.

«Сами командиры изложили свою версию произошедшего, они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего», – сообщил представитель Кремля.

«Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего трудового применения», – продолжал он. Приглашенные в Кремль выразили готовность «и дальше продолжать сражаться за Родину».

Другие подробности встречи Пескову неизвестны. «Единственное, что могу сказать, что президент дал оценку действий компании на фронте в ходе специальной военной операции (СВО), а также дал свою оценку событий 24 июня», – сказал он.

Напомним, что Путин выступал с обращениями к народу 24 и 26 июня, где классифицировал действия руководства группы «Вагнер» (избегая называть ее ЧВК и не приводя конкретных имен) как «вооруженный мятеж» и «предательство». А на встрече с военнослужащими, привлеченными к участию в официально объявленной контртеррористической операции 24–25 июня, заявил, что ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалась за счет государства. Только с мая 2022 года по май 2023 года из бюджета на денежное содержание и стимулирующие выплаты частной военной компании было потрачено 86,2 млрд руб.

МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ ОЦЕНИЛИ УЩЕРБ

Параллельно местные чиновники вели подсчет ущерба, нанесенного мятежом.

Власти Ростова-на-Дону оценили урон городу после движения 23–25 июня военной техники ЧВК «Вагнер» в сумму 92,5 млн руб. Глава городской администрации Алексей Логвиненко пояснил, что ущерб дорожно-транспортной отрасли (повреждение дорожного полотна площадью 12 тыс. кв. м и тротуарного покрытия 210 кв. м, а также стрелочных переводов трамвайных путей) составил 28,8 млн руб., а еще 63,7 млн руб. необходимо для восстановления пяти единиц специализированной коммунальной техники.

Представители Ивановской области заявили о гибели 24 июня экипажа Ил-22 из состава Воздушно-космических сил (ВКС) России. Самолет был сбит зенитной ракетой, выпущенной мятежниками. Глава региона Станислав Воскресенский распорядился оказать помощь семьям погибших. Точное число жертв не сообщается, оценочно составляет не менее восьми офицеров.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что двое жителей области погибли при подавлении попытки военного мятежа. Это военнослужащие Псковского территориального гарнизона, экипаж ударного вертолета Ка-52: подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников.

Ведерников также сообщил, что не менее 14 военнослужащих из региона погибли 4 июня при атаке диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) из действующего на стороне ВСУ так называемого «Русского добровольческого корпуса». Проникнув в Белгородскую область, ДРГ захватил село Новая Таволжанка, но под огнем артиллерии и авиации отступил в Харьковскую область. Тогда в плен «предательских вооруженных формирований» попали как минимум 10 псковских военных, причем «троих наших военнослужащих уже обменяли», – сказал губернатор.

Интересные факты по влиянию мятежа на финансовые показатели страны приводятся в «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном на сайте Центрального банка РФ. Продажа валюты физическим лицам 24 июня составила эквивалент 7,1 млрд руб., а в другие дни месяца валюты купили всего-навсего на 300 млн руб. На этом фоне некоторые российские банки продавали самые популярные валюты со значительной наценкой. Курс доллара доходил до 105 руб., а евро – до 115.

БЕЛОРУССИЯ

Согласно ранее достигнутым договоренностям, отряды ЧВК «Вагнер» отправятся в Белоруссию после сдачи тяжелого вооружения МО РФ. О начале подготовки процесса ведомство заявило 27 июня. Спустя пару дней председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов уточнил, что за исключением «Вагнера» все добровольческие отряды согласились подписать контракты с МО РФ. В противном случае их просто не будут привлекать к участию в спецоперации с прекращением соответствующего финансирования.

Между тем президент Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко на встрече с журналистами 6 июля сказал, что к тому времени вопрос передислокации и размещения сотрудников ЧВК «Вагнер» не решен. Согласно информации белорусского лидера, по состоянию на 6 июля бойцы ЧВК «Вагнер» располагаются в своих лагерях, там, «где они находились после вывода с фронта на восстановление… после Бахмута».

Руководство страны подтверждает обещание «принять определенное количество бойцов в Беларуси для отдыха и подготовки», если руководство РФ и ЧВК «Вагнер» сочтут это необходимым. «Лагеря мы не возводим. Мы предложили им несколько бывших военных городков, которые использовались еще в военное время», – пояснил белорусский лидер. Однако те, кому было обращено предложение, не спешат принимать его, поскольку имеют «другое видение».

Руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на территории РБ нет. «Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере. Может, в Москву уехал», – продолжал Лукашенко.

Развивая тему личной безопасности руководителя ЧВК «Вагнер», белорусский лидер сообщил: «Вчера после обеда мы разговаривали с Евгением Пригожиным по телефону и как раз обсуждали моменты дальнейших действий ЧВК «Вагнер». И передал прямую речь собеседника: «Мы будем работать во благо России и будем выполнять свой долг до конца».

Белорусский президент уточнил, что Пригожин находится на свободе: «Что с ним будет дальше? Ну, всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин такой зловредный и злопамятный, что его завтра «замочат»… Нет, этого не будет».

Интересно, что накануне встречи Лукашенко с журналистами российские СМИ показали кадры фото- и видеосъемки, сделанные, когда сотрудниками компетентных органов в офисах и особняках Пригожина проводились обыски.

Что касается рядовых сотрудников ЧВК «Вагнер», то они могут быть задействованы в системе национальной обороны РБ. «Будут они в Беларуси или не будут, в каком количестве – в ближайшее время мы разберемся», – заверил Александр Лукашенко. Если группа «Вагнер» разместится на территории РБ, с ней будет подписан соответствующий контракт. При его составлении будут договорены сроки и места размещения. «Главное условие: если нам нужно будет задействовать это подразделение для обороны государства, оно будет задействовано мгновенно, его опыт будет востребован», – пояснил белорусский лидер. Знания, которые бойцы группы «Вагнер» накопили на фронте, «мы рассмотрим и будем использовать для подготовки».

Минск не беспокоится насчет угроз собственной безопасности из-за возможного присутствия на национальной территории вооруженных отрядов, состоящих из граждан других государств. Лукашенко пояснил: «Гадать на кофейной гуще смысла нет. Но я не думаю, что «Вагнер» где-то восстанет и повернет свое ружье против белорусской власти и белорусского государства. В жизни всякое бывает. Но я сегодня не вижу такой ситуации. Работать надо с людьми».

Владимир Карнозов