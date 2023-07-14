Евродепутаты одобрили закон о поддержке производства боеприпасов в ЕС

Брюссель. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Европарламент (ЕП) утвердил в четверг планы по увеличению производства боеприпасов и ракет в ЕС.

Закон был принят 505 голосами "за", 56 евродепутатов проголосовали против и 21 воздержался.

"В соответствии с текстом, согласованным с Советом ЕС на прошлой неделе, закон о поддержке производства боеприпасов (ASAP) направлен на ускорение поставок боеприпасов и ракет на Украину и на помощь государствам-членам в пополнении их арсеналов", - говорится в коммюнике пресс-службы ЕП.

В документе сообщается, что, вводя соответствующие целевые меры, в том числе финансирование в размере 500 млн евро, ASAP призван "нарастить производственные мощности ЕС для решения текущей нехватки оборонной продукции, в частности артиллерийских боеприпасов, ракет и их компонентов".

"Депутаты Европарламента также настаивали на том, чтобы страны ЕС предоставляли Украине боеприпасы, финансируемые в соответствии с этим законодательством, без ограничений на экспорт", - отметили в ЕП.