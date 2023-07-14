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ТАСС

Болгарская правящая коалиция планирует передать Киеву около 100 бронетранспортеров

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Флаги Украины и Болгарии
Флаги Украины и Болгарии.
Источник изображения: shraibikus.com

Депутат Ивайло Мирчев сообщил об инициативе предоставить Украине бронетехнику со складов МВД, не затрагивая резервы армии

СОФИЯ, 13 июля. /ТАСС/. Болгарская правящая коалиция в лице партии "Граждане за европейское развитие Болгарии", Союза демократических сил (ГЕРБ - СДС) и блока "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" (ПП - ДБ) намерена передать Украине партию из примерно 100 бронетранспортеров из запасов МВД республики. Об этом в четверг заявил в эфире телеканала BTV депутат от ПП - ДБ Ивайло Мирчев.

"У нас есть инициатива предоставить Украине бронетехнику со складов МВД, не затрагивая резервы армии. Именно это мы и предлагаем в качестве проекта парламентского решения. Ориентировочно их будет около 100, в основном БТР", - отметил Мирчев.

По его словам, эту инициативу уже поддержали премьер-министр Болгарии Николай Денков, министры внутренних дел и обороны, а также председатель парламентского комитета по обороне.

"Нашей целью будет, после того как мы отправим эти 100 или около того бронемашин, получить американскую помощь для укрепления нашей обороноспособности", - подчеркнул депутат. По его словам, поставка бронетехники Киеву не скажется на обороноспособности болгарской армии, так как часть боевых машин имеет технические неисправности и в Софии "не собирались их применять". 

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Страны
Болгария
США
Украина
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