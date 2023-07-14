Путин: новые поставки вооружений Украине ничего не изменят на поле боя

Украина имеет право на обеспечение своей безопасности, но безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет другой

Москва. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Новые поставки зарубежных вооружений Киеву ничего не изменят на поле боя, а только усугубят ситуацию для Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.

"С точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не даст - поставка новых вооружений только усугубит ситуацию, причем усугубит для украинской стороны и будет разжигать дальше конфликт", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Он добавил, что, "если кто-то в этом заинтересован, а, судя по всему, такие заинтересанты есть, то это самый лучший способ реализовать эту задачу - разжигать конфликт дальше, поставлять новые вооружения".

При этом Путин отметил, что любая страна вправе обеспечивать свою безопасность. "Конечно, она вправе выбирать тот способ достижения этой цели, который считает для себя наиболее правильным, есть только одно ограничение, оно связано с тем, что, достигая безопасности одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны", - сказал Путин.

И продолжил: "Поэтому мы исходим из понимания того, что этот принцип, который многократно был продекларирован в различных международных документах, все-таки будет учитываться".