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ТАСС

Путин: Украина имеет право на обеспечение безопасности, но не создавая угрозы России

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Площадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Kravchenko

Российский лидер подчеркнул, что этот принцип был многократно продекларирован в различных международных документах

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Украина должна обеспечивать свою безопасность, но не за счет создания угроз для России, уверен президент РФ Владимир Путин.

"Любая страна имеет право на то, чтобы обеспечить свою безопасность и, конечно, она вправе выбирать тот способ достижения этой цели, который считает для себя наиболее правильным", - сказал глава российского государства в эфире телеканала "Россия-24". При этом Путин подчеркнул, что для обеспечения безопасности Украины "есть только одно ограничение - оно связано с тем, что, достигая безопасности одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны". "Поэтому исходим из понимания того, что этот принцип, который был многократно продекларирован в различных международных документах, все-таки будет учитываться", - указал президент РФ.

"Украина, конечно, имеет право на обеспечение своей безопасности", - повторил Путин.

По его словам, в проекте стамбульского соглашения между Москвой и Киевом подробно оговаривались гарантии безопасности Украины. "В проекте соглашения между Россией и Украиной, который был подготовлен в Стамбуле и который был потом выброшен в мусорное ведро украинским режимом, очень подробно были изложены вопросы обеспечения безопасности Украины", - указал глава российского государства.

Путин назвал приемлемым для Москвы проект стамбульского соглашения. "Нам еще нужно было подумать, согласны ли мы со всем, что там было изложено, но в целом, я считаю, что этот документ был приемлемым", - подчеркнул президент РФ. "Поэтому для нас нет ничего необычного в том, что сейчас было продекларировано и в НАТО, и в "семерке", и мы не против обсуждения вопросов подобного рода", - отметил Путин. Но вновь повторил, что такие вопросы должны решаться "при обязательном условии обеспечения безопасности Российской Федерации".

12 июля страны Группы семи приняли на полях саммита НАТО в Вильнюсе декларацию об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности для Украины. Приоритетом названо увеличение поставок вооружений, прежде всего дальнобойной артиллерии и боевой авиации. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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