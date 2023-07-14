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ТАСС

Путин: членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Возможное вступление Украины в НАТО стало одной из причин СВО, подчеркнул российский президент

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Членство Украины в Североатлантическом альянсе (НАТО) создаст угрозу безопасности России, одна из причин начала специальной военной операции - это угроза вступления Украины в НАТО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия-24".

"Что касается членства Украины в НАТО, мы неоднократно говорили, это создает угрозы для безопасности России, очевидно, - сказал он. - И, собственно говоря, одна из причин специальной военной операции - это угроза вступления Украины в НАТО".

"Я уверен, что это (вступление в НАТО - прим. ТАСС) не повысит безопасность самой Украины, да и в целом сделает мир гораздо более уязвимым и приведет к дополнительному напряжению на международной арене", - добавил президент.

Говоря о поставках вооружений Киеву, глава государства отметил, что Россия видит, сколько надежд возлагалось на поставку ракет дальнего радиуса действия. "Да, они (поставленные ракеты - прим. ТАСС) ущерб наносят, но ничего критического в зоне боевых действий не происходит с использованием этих ракет", - отметил он. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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