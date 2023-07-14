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Известия.ru

Путин осмотрел квантовые разработки на Форуме будущих технологий

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Президент России Владимир Путин посетил 13 июля выставку российских достижений в сфере развития квантовых технологий, представленную на площадке Центра международной торговли на полях Форума будущих технологий.


Президенту продемонстрировали шестнадцатикубитный квантовый компьютер на ионах — наиболее мощный компьютер в стране. На нем с помощью облачной платформы проводится моделирование молекулы в режиме реального времени.

Главе государства также рассказали о ключевых компонентах квантовых компьютеров, квантовых сенсорах и разработках в сфере квантовых коммуникаций, после чего он осмотрел соответствующие тематические стенды, прототипы и промышленные образцы.

Главу государства сопровождали генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев, генеральный директор – председатель правления компании «РЖД» Олег Белозеров и сооснователь Российского квантового центра (РКЦ) Руслан Юнусов.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко заявил, что в этом году в России может быть создан двадцатикубитный квантовый компьютер.

19 июля Путин проведет с правительством РФ совещание по теме искусственного интеллекта, уточнил вице-премьер.

9 июля российский президент заявил, что внедрение передовых разработок станет залогом укрепления технологического суверенитета России, национального прогресса и роста благосостояния россиян.

Форум будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» проходит с 9 по 14 июля на площадке ЦМТ в Москве. В рамках форума состоялась презентация доклада «Квантовые технологии для государства и бизнеса: настоящее и будущее», в котором даны оценки текущего состояния развития отрасли и представлено видение, как квантовые технологии могут повлиять на жизнь граждан.

Оператором форума является фонд «Росконгресс» при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Российской академии наук.

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