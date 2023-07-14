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Известия.ru

Ле Пен сочла безответственным решение Макрона передать ракеты Украине

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Vincent Isore

Решение поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия SCALP — это безответственный шаг со стороны президента Франции Эммануэля Макрона, заявила 12 июля лидер французской партии правых взглядов «Национальное объединение» Марин Ле Пен, ее слова приводит газета Le Monde.

Политик отметила, что она не понимает, почему французский лидер не организует мирные переговоры, чтобы положить конец конфликту.

По ее мнению, поставка вооружений, которые могут быть использованы для удара по «третьей стране», могут повлечь за собой третью мировую войну.

«Мы не знаем, какая реакция может быть у третьей страны, которая будет затронута оружием, поставленным Францией», — отметила лидер французской партии.

Франция приняла решение передать Украине ракеты 11 июля. По словам Макрона, Париж придерживается доктрины, направленной на то, чтобы позволить Киеву защищать свою территорию.

Это решение было раскритиковано и другими политиками Франции. Так, лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумием поставки ракет большой дальности Украине.

В свою очередь в посольстве РФ в Париже отметили, что Франция должна осознавать ответственность за решение о поставках Украине ракет SCALP. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным, но не влияющим на ход спецоперации по защите Донбасса.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Россия
Украина
Франция
Продукция
SCALP
Персоны
Путин Владимир
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