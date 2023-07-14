Войти
ТАСС

Космонавт Борисов выполнил итоговую тренировку на знание российского сегмента МКС

380
0
0
Константин Борисов
Константин Борисов.
Источник изображения: iz.ru

Как сообщили в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, он справился с условным отказом передатчика радиосвязи, разгерметизацией, сбоем в работе системы ассенизационно-санитарного устройства и другими условными неполадками

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российский космонавт Константин Борисов успешно завершил итоговую тренировку на знание российского сегмента Международной космической станции. Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

"Сегодня космонавт Роскосмоса Константин Борисов выполнил итоговую тренировку на знание российского сегмента МКС. Ему предстояло отработать все полученные за время подготовки навыки и парировать несколько нештатных ситуаций", - говорится в сообщении.

Так, Борисов справился с условным отказом передатчика радиосвязи, разгерметизацией, сбоем в работе системы ассенизационно-санитарного устройства и другими условными неполадками.

В ЦПК подчеркнули, что Борисов успешно справился со всеми задачами: "Действия космонавта были высоко оценены экзаменационной комиссией".

Экзаменационная комплексная тренировка подводит итог подготовки в ЦПК Борисова к его первому космическому полету. Космонавт отправится на МКС 15 августа этого года в составе миссии Crew 7 на американском корабле Crew Dragon.

15 июля 2022 года Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС, которое подразумевает три полета россиян на американских кораблях. В марте этого года госкорпорация сообщила, что программа перекрестных полетов расширена еще на одну миссию. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Проекты
МКС
Похожие новости
30.06.2022
"Ограничений по роду деятельности не было": кого белорусы отправят в космос
28.12.2021
Российский космонавт Кикина сообщила о завершении в США первого этапа подготовки к полету на корабле Crew Dragon
21.12.2021
В NASA ожидают одобрения соглашения о перекрестных полетах со стороны правительства России
19.11.2021
Эксперты из разных стран обсуждают в ЦПК перспективы пилотируемой космонавтики
25.01.2021
Космонавт Кудь-Сверчков: иногда на МКС хочется жареного мяса или пирожных с кремом
08.03.2019
На День космонавтики экипаж МКС устроит себе праздничный ужин
22.09.2016
Аватар, я тебя знаю!
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.07 12:17
  • 52941
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.07 10:00
  • 1
Ростех: комплекс «Прометей» способен превратить любой танк в роботизированную технику
  • 14.07 09:37
  • 79
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 14.07 09:12
  • 2
Сергей Шойгу рассказал о ситуации на фронте и наращивании производства предприятиями ОПК
  • 14.07 05:10
  • 29
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 13.07 21:46
  • 2576
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.07 21:41
  • 1
Зеленский отдал Украину фонду инвестиций BlackRock из США: что теперь будет
  • 13.07 16:09
  • 3
Азовцы* не рассорили Москву и Анкару. И вот почему
  • 13.07 14:28
  • 0
Беларусь неизменно выступает за мирное разрешение военных конфликтов и противоречий, но ….
  • 13.07 14:03
  • 0
Недостижимая мечта: Почему путь в НАТО оказался для Украины светом в конце туннеля
  • 13.07 11:16
  • 11
Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям
  • 13.07 10:20
  • 1
Американское издание: Поставленные Украине западные танки оказались беспомощны перед российским ПТРК «Корнет»
  • 13.07 09:32
  • 443
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 12.07 18:38
  • 3
Ростех рассчитывает за 2-3 года начать ставить двигатели ПД-8 на вертолеты Ми-26
  • 12.07 17:28
  • 3
«Опасная цель». ВСУ пытались атаковать Крымский мост списанными ракетами