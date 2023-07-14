Космонавт Борисов выполнил итоговую тренировку на знание российского сегмента МКС

Как сообщили в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, он справился с условным отказом передатчика радиосвязи, разгерметизацией, сбоем в работе системы ассенизационно-санитарного устройства и другими условными неполадками

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российский космонавт Константин Борисов успешно завершил итоговую тренировку на знание российского сегмента Международной космической станции. Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

"Сегодня космонавт Роскосмоса Константин Борисов выполнил итоговую тренировку на знание российского сегмента МКС. Ему предстояло отработать все полученные за время подготовки навыки и парировать несколько нештатных ситуаций", - говорится в сообщении.

Так, Борисов справился с условным отказом передатчика радиосвязи, разгерметизацией, сбоем в работе системы ассенизационно-санитарного устройства и другими условными неполадками.

В ЦПК подчеркнули, что Борисов успешно справился со всеми задачами: "Действия космонавта были высоко оценены экзаменационной комиссией".

Экзаменационная комплексная тренировка подводит итог подготовки в ЦПК Борисова к его первому космическому полету. Космонавт отправится на МКС 15 августа этого года в составе миссии Crew 7 на американском корабле Crew Dragon.

15 июля 2022 года Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС, которое подразумевает три полета россиян на американских кораблях. В марте этого года госкорпорация сообщила, что программа перекрестных полетов расширена еще на одну миссию.