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ТАСС

Помещающийся на ладони спутник впервые продемонстрировал возможности хостинга с орбиты

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Вид на Землю из космоса. Архивное фото
Вид на Землю из космоса. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Роскосмос/Олег Артемьев

Со спутником установлена связь, HTML-код транслируется на частоте 436,26 МГц

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российский спутник размером чуть больше спичечного коробка, выполняющий функции сервера, заработал на орбите, несмотря на нештатную ситуацию. Об этом сообщили ТАСС в компании RuVDS.

"Спутник-сервер компании RuVDS впервые в истории продемонстрировал возможности хостинга с орбиты. Несмотря на возникновение нештатной ситуации при выходе из пускового контейнера и повреждение дискового массива, система космического аппарата воспроизвела резервную версию HTML-страницы. Ознакомиться с ее содержанием посредством специального портала может любой желающий", - отметили в компании.

Там уточнили, что со спутником установлена связь, HTML-код транслируется на частоте 436,26 МГц. Сейчас работает более простая версия сайта, пояснил основатель и гендиректор компании RuVDS Никита Цаплин. "Изначально мы планировали хостинг более "тяжелой" HTML-страницы, но технические проблемы, возникшие уже на орбите, привели нас к ее "урезанию" до более примитивного вида, хотя, отмечу, это по-прежнему сайт", - сказал он.

"На Земле мы работаем по высокому стандарту надежности оборудования и инфраструктуры Tier III, и в космическом проекте уделили особое внимание вопросам обеспечения бесперебойного доступа. Потому в аппарате и была предусмотрена резервная система, которая, как мы видим, сработала на отлично. Спутник продолжает выполнять свои функции, и все дальнейшие планы компании, по в том числе и образовательному направлению, будут реализованы", - пояснил Цаплин.

Малый спутник был выведен на орбиту в составе материнского аппарата "СтратоСат ТК-1" компании "Стратонавтика", запущенного в конце июня с космодрома Восточный. В аппарат он был интегрирован при помощи специального контейнера разработки компании "Малые космические системы", из которого он был выведен 11 июля.

Новая технология позволит выводить аппараты размером 5x5х5 см с помощью ракеты-носителя, на которую установлены пусковые контейнеры для кубсатов размером от 10x10х10 см. В итоге появляется возможность запуска сразу нескольких пикоспутников - аппаратов массой от 100 г до 1 кг. В будущем предполагается выводить таким способом на орбиту несколько десятков аппаратов. 

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Россия
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