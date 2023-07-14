Германия за неделю поставила Украине 6 СЗУ Gepard

За прошелшую неделю Берлин поставил Киеву шесть СЗУ (самоходная зенитная установка) Gepard и более трех тысяч 150-мм снарядов, следует из свежего списка, опубликованного на сайте Минобороны Германии.

В новом списке на сайте Минобороны Германии, в котором каждую неделю приводятся данные о военной помощи Украине, указана поставка шести СЗУ Gepard, 3 230 снарядов и 1184 дымовых 155-мм боеприпасов, тягач HX81 с 4 полуприцепами, мостоукладчик Biber и пять броневиков.

Россия прежде направила странам-членам Североатлантического альянса ноту из-за поставляемых Украине вооружений. Сергей Лавров, министр иностранных дел России, заявил, что любые грузы, в которых имеется оружие для Киева, будут являться целью для ВС России. В МИД России заявляли, что НАТО играет с огнем, поставляя Украине оружие.