Войти
ИноСМИ

Германия за неделю поставила Украине 6 СЗУ Gepard

402
0
0
Германская зенитная самоходная установка Гепард
Германская зенитная самоходная установка Гепард.
Источник изображения: © CC BY-SA 4.0 / Rainer Lippert

За прошелшую неделю Берлин поставил Киеву шесть СЗУ (самоходная зенитная установка) Gepard и более трех тысяч 150-мм снарядов, следует из свежего списка, опубликованного на сайте Минобороны Германии.

В новом списке на сайте Минобороны Германии, в котором каждую неделю приводятся данные о военной помощи Украине, указана поставка шести СЗУ Gepard, 3 230 снарядов и 1184 дымовых 155-мм боеприпасов, тягач HX81 с 4 полуприцепами, мостоукладчик Biber и пять броневиков.

Россия прежде направила странам-членам Североатлантического альянса ноту из-за поставляемых Украине вооружений. Сергей Лавров, министр иностранных дел России, заявил, что любые грузы, в которых имеется оружие для Киева, будут являться целью для ВС России. В МИД России заявляли, что НАТО играет с огнем, поставляя Украине оружие.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
Похожие новости
18.04.2023
Словакия надеется в этом году получить от Германии танки Leopard
03.06.2021
В Минобороны РФ заявили об опасных последствиях учений НАТО
25.04.2019
Своевременно, но не обязательно симметрично. В Москве обсудили вопросы безопасности
11.03.2019
Ракеты на границе: Запад пригрозил России
25.02.2019
Эксперт назвал возможную цель полета военного самолета США над Россией
07.07.2014
"Грачи" прилетели
01.07.2014
Работа над прикрытием
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.07 12:17
  • 52941
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.07 10:00
  • 1
Ростех: комплекс «Прометей» способен превратить любой танк в роботизированную технику
  • 14.07 09:37
  • 79
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 14.07 09:12
  • 2
Сергей Шойгу рассказал о ситуации на фронте и наращивании производства предприятиями ОПК
  • 14.07 05:10
  • 29
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 13.07 21:46
  • 2576
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.07 21:41
  • 1
Зеленский отдал Украину фонду инвестиций BlackRock из США: что теперь будет
  • 13.07 16:09
  • 3
Азовцы* не рассорили Москву и Анкару. И вот почему
  • 13.07 14:28
  • 0
Беларусь неизменно выступает за мирное разрешение военных конфликтов и противоречий, но ….
  • 13.07 14:03
  • 0
Недостижимая мечта: Почему путь в НАТО оказался для Украины светом в конце туннеля
  • 13.07 11:16
  • 11
Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям
  • 13.07 10:20
  • 1
Американское издание: Поставленные Украине западные танки оказались беспомощны перед российским ПТРК «Корнет»
  • 13.07 09:32
  • 443
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 12.07 18:38
  • 3
Ростех рассчитывает за 2-3 года начать ставить двигатели ПД-8 на вертолеты Ми-26
  • 12.07 17:28
  • 3
«Опасная цель». ВСУ пытались атаковать Крымский мост списанными ракетами