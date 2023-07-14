Поправку об оснащении Росгвардии тяжелой техникой внесут в ближайшее время

Володин: поправку об оснащении Росгвардии тяжелой техникой внесут в ГД в ближайшее время

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Поправка в отношении оснащения Росгвардии тяжелой техникой будет внесена в ближайшее время, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Что касается поправки в законодательство в отношении оснащения Росгвардии тяжелой техникой, насколько я знаю, (глава комитета ГД по информполитике Александр - ред.) Хинштейн совместно с Росгвардией и правительством подготовил, она в ближайшее время будет внесена", - сказал он в ходе пленарного заседания.

Глава ведомства Виктор Золотов заявил в конце июня, что Росгвардия получит тяжелые вооружения и танки.