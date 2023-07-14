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ТАСС

Virgin Galactic проведет второй коммерческий полет в августе

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Суборбитальный космоплан Unity компании Virgin Galactic
Суборбитальный космоплан Unity компании Virgin Galactic.
Источник изображения: © Matt Hartman via AP

Компания сообщила, что в космос отправятся три частных лица

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Virgin Galactic Holdings заявила о планах провести свой второй коммерческий полет в период, когда в следующем месяце откроется подходящее стартовое окно. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

"Сегодня Virgin Galactic объявила о стартовом окне для своей второй миссии "Galactic 02". Это будет уже седьмой космический полет для компании и второй коммерческий запуск. В космос отправятся три частных лица. Окно полетов откроется 10 августа 2023 года" - сообщает компания. Также подчеркивается, что информация об экипаже и пассажирах космического корабля будет обнародована позднее. Сама миссия будет транслироваться в прямом эфире на сайте компании.

Фирма входит в число немногих американских космических компаний, наряду с Blue Origin Джеффа Безоса и SpaceX Илона Маска, которые удовлетворяют растущий спрос на коммерческие космические полеты.

В августе 2021 года компания возобновила прерванную в 2018 году продажу билетов для желающих совершить полет в суборбитальное пространство. На начало ноября 2021 года в общей сложности места забронировали порядка 700 человек. Среди них, в частности, числились американские актеры Том Хэнкс, Леонардо Ди Каприо, Анджелина Джоли, певицы Леди Гага, Сара Брайтман и другие.

В феврале 2022 года компания заявила о начале продажи билетов для широкой общественности с 16 февраля. Заявленная стоимость одного билета на туристический полет - $450 тыс. (из них $150 тыс. необходимо внести сразу как аванс, остальную сумму - перед самим полетом).

Уже 29 июня 2023 года космолет Unity успешно завершил первый суборбитальный полет с коммерческим экипажем и приземлился в штате Нью-Мексико. В экипаж аппарата вошли трое итальянцев, представляющих ВВС страны и Национальный исследовательский совет Италии, их сопровождал инструктор Virgin Galactic. В ходе полета они провели серию научных экспериментов. Управляли Unity два летчика-испытателя. 

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Италия
Мексика
США
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Blue Origin
Leonardo
SpaceX
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Персоны
Илон Маск
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