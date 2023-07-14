Генсек НАТО: Украину примут в альянс только после победы над Россией

Зеленский рассчитывал, что НАТО откроет двери перед Украиной "шире и быстрее", но по итогам саммита ему пришлось довольствоваться лишь некими гарантиями безопасности от G7, пишет Le Figaro. Более того, Йенс Столтенберг подчеркнул, что Украину примут только в одном случае – после мифической "победы над Россией".

Мнение украинского президента, что военная помощь не должна подменять так и не состоявшееся вступление Украины в НАТО, потонуло в общем воинственном гуле.

Камера фиксирует решительное появление Владимира Зеленского в огромном зале, где собираются лидеры НАТО. Одетый, как всегда, в обтягивающую футболку цвета хаки, актер приветствует встречающихся ему лидеров. Он подходит к Джо Байдену, который разговаривает с председателем Совета министров Италии Джорджией Мелони, и генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу. Затем он, с каменным лицом, садится между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Еще до заседания Владимир Зеленский успевает пообщаться с Эммануэлем Макроном, проведя импровизированную двустороннюю встречу. Затем Йенс Столтенберг ударом молотка по столу объявил о начале закрытого заседания.

Для украинского президента, который прибыл во вторник вечером в Вильнюс и которого приветствовали участники саммита, темп встреч и переговоров был просто неумолимым. Не было времени даже на малейшую ошибку. В ходе саммита он общался с Джо Байденом, с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, чья страна является лидером в подготовке пилотов для самолетов F16 (тренировать летчиков будут этим этим летом на территории Румынии), канадским премьер-министром Джастином Трюдо, австралийским премьером Энтони Альбанезе, который в рамках поддержки Украины направит в Европу транспортный самолет и предоставит тридцать транспортных машин...

Во вторник альянс проложил "путь" к членству его страны. "Результаты саммита хорошие, но если бы у нас было приглашение (вступить в НАТО), это было бы идеально", — заявил он во время пресс-конференции с Йенсом Столтенбергом. Владимир Зеленский контролирует свои эмоции. Накануне в Твиттере он выразил разочарование тем, что Североатлантический альянс не открыл свои двери шире и быстрее. Союзники "помогают нам, но мы живем в других условиях. Наш приоритет — выживание", — добавил он, объясняя свое нетерпение. "Зато мы встречаемся на равных", — отметил генеральный секретарь Йенс Столтенберг, чтобы подчеркнуть политическую поддержку Украине. "Я с нетерпением жду момента, когда мы встретимся как союзники", — сказал он. Но тут же уточнил: "Самая неотложная задача — добиться победы Украины". Следующая фраза прозвучала так: "Если Украина не победит, то вопрос о членстве в НАТО вообще не будет стоять, мы ее ни в коем случае не возьмем", — повторил Столтенберг свое требование прозвучавшее еще в самом начале саммита.

Во вторник 31 государство НАТО договорилось о принятии Украины в альянс, "когда созреют для этого условия". Беря таймаут, натовцы оставляют двери открытыми, стремясь укрепить связи с украинским руководством. Они также не исключают возможность переговоров с Владимиром Путиным, если российский президент решит положить конец конфликту. "Чтобы история не повторилась, союзники привержены оказанию долгосрочной поддержки для безопасности украинцев", ведь это будет сдерживать Россию от повторных территориальных претензий к Украину, заявил генсек НАТО. В ответ официальный представитель Кремля предостерег Запад от потенциально опасных решений.

Обязательства Большой семерки

А на временной основе "гарантии" безопасности будут предоставлены Украине странами "Большой семерки", которые также являются членами НАТО. В совместном заявлении, призывающем к "оформлению общих долгосрочных двусторонних обязательств", лидеры подтвердили приоритетные потребности Украины в средствах противовоздушной обороны, артиллерии, дальнего огня и других критически важных средствах. Другие союзные страны могли бы присоединиться к этой структуре. "Мы не собираемся ждать окончания войны, чтобы предоставить гарантии безопасности" — именно такую загадочную фразу промямлил Джо Байден, прежде чем предоставить слово Владимиру Зеленскому. Украинский лидер поблагодарил каждого члена "большой семерки" поименно. Это будет оценено союзниками, которых иногда раздражают украинские требования и повторяющиеся списки покупок. "Американский народ действительно заслуживает определенной благодарности", — сказал в кулуарах саммита советник по безопасности Джейк Салливан. "Мы не Amazon", — пояснил британский министр обороны Бен Уоллес.

Что касается Франции, обид на Зеленского у нее нет. "Требовательность Владимира Зеленского законна. Он борется за спасение своего народа", — заявил президент Эммануэль Макрон во время своей пресс-конференции. Отчасти в качестве политической тактики глава государства встал на сторону самых ярых сторонников Украины. Чтобы восстановить влияние в НАТО, президент хочет наладить отношения со странами Восточной Европы. Единство альянса было сохранено, порадовался он. "Сейчас время играет на руку Украине", — продолжил он, полагая, что "Россия показала первые признаки раскола". "Россия уязвима в военном и политическом отношении, — сказал он. Однако это не означает, что украинская победа близка.

Николя Барот (Nicolas Barotte)

Комментарии читателей:

Omnia Sol Temperat

Заявления об отказе НАТО принять Украину являются самым ярким свидетельством успеха российской специальной военной операции на Украине, на который только мог надеяться президент Путин! Без этой военной операции заявка Украины на вступление в НАТО, вероятно, была бы удовлетворена. Таким образом, именно эта операция и ничто иное позволила России помешать Украине вступить в НАТО!

2389353 Le Pragmatique

Снова европейцы и их мания навязывать свой социальный и политический образ жизни потерпели крах. Правильнее было бы сказать Путину, что Украина какое-то время будет нейтральной и что ее кандидатура, как и кандидатура Турции, будет рассмотрена. У нас не было бы вторжения и конфликта. Мы не смогли поговорить с Россией, которую нам следовало бы ассоциировать с Европой. Но финансовые ставки слишком высоки. Гибель тысяч людей, безусловно, учитывается в прогнозах как украинских, так и российских стратегов.

ALAIN CHAUVET

Что за высокомерие у этого парня? Будучи слабым военачальником, он никогда не говорит о мире.

RHESUS

Он останется ни с чем. Украинцы хорошо разбираются в надувательстве.

HERVE MAILLOCHEAU

Только пресса может увлечься Зелинским, этим очень подозрительным типом, замешанным во многих темных делах!

Brahmin108

Его место на телеэкранах, а не на смертоносной международной арене.