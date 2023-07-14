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ТАСС

ВСУ признали, что уже получили кассетные боеприпасы из США

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Источник изображения: AP Photo/ Alex Brandon

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что высшее военное руководство будет определяться с участками, где могут использоваться эти боеприпасы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. ВС Украины уже получили из США кассетные боеприпасы. Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в интервью телеканалу CNN.

"Мы только что их получили <...>, но они могут радикально изменить ситуацию", - сказал он. Генерал добавил, что высшее военное руководство будет определяться с участками, где могут использоваться эти боеприпасы.

При этом Тарнавский утверждал, что ВСУ еще их не использовали, хотя 11 июля, как рассказали журналистам в оперативных службах Запорожской области, украинские военные обстреляли город Токмак с использованием кассетных боеприпасов.

Администрация Джо Байдена 7 июля объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, включающего кассетные боеприпасы. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты решили передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии того, что сведет к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа. 

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