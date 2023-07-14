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ТАСС

В Швеции проанализируют опыт военных, участвовавших в конфликте на Украине

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Военнослужащие ВС Швеции во время Международных военных учений Rapid trident-2016 на территории Яворивского полигона во Львовской области
Военнослужащие ВС Швеции во время Международных военных учений Rapid trident-2016 на территории Яворивского полигона во Львовской области.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

Министр обороны Пол Йонссон считает, что это позволит повысить уровень "тотальной обороны" страны

СТОКГОЛЬМ, 13 июля. /ТАСС/. Правительство Швеции поручило в четверг министерству обороны, управлению материального снабжения Минобороны и управлению гражданской обороны и готовности представить выводы на основе опыта, полученного военными в ходе нынешнего конфликта на Украине, с целью повышения уровня "тотальной обороны" страны. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства обороны.

"Важно систематически извлекать опыт из войны на Украине для усиления своей собственной тотальной обороны. Примером актуального опыта может служить подготовка украинских военных, оперативный и стратегический опыт, который может быть извлечен, а также то, как действуют различные решения в области снабжения и обеспечения. Речь также может идти об опыте с точки зрения перспектив тотальной обороны, как, например, воля обороняться и руководство", - сказал министр обороны Пол Йонссон.

Политик также считает важным изучить, как проявляли себя на поле боя шведские и другие западные системы вооружения. 

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Страны
Украина
Швеция
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