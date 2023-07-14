ВВС Чада получили самолеты "Хуркус" и БЛА "Анка"

ЦАМТО, 13 июля. Командование ВВС Чада получило турбовинтовые учебно-боевые самолеты "Хуркус" и средневысотные БЛА большой продолжительности полета "Анка".

Поставка летательных аппаратов была подтверждена в ходе состоявшегося 10 июля посещения президентом Чада генералом Идриссом Деби Итно авиабазы "Аджи Коссеи" в Нджамене.

Канцелярия президента опубликовала видео, на котором показаны как минимум три легких штурмовика "Хуркус-C" и два БЛА "Анка" производства турецкой компании Turkish Aerospace (TUSAS). Все летательные аппараты несли обозначения ВВС Чада. БЛА имели выступы для антенн спутниковой связи, которые позволят применять их на крайнем севере страны под управлением из Нджамены.

Президенту также были продемонстрированы малоразмерные боеприпасы с лазерным наведением MAM-L разработки Roketsan, которые могут применяться как самолетами, так и БЛА, а также контейнеры для пуска ракет CIRIT с лазерным наведением.

Самолет "Хуркус-C" предназначен для ведения разведки и авиационной поддержки. Оснащенный семью точками подвески "Хуркус-C" грузоподъемностью 1500 кг может применять различные боеприпасы, включая ПТУР UMTAS, 70-мм ракеты с лазерным наведением CIRIT, планирующие авиабомбы KGK-SIHA-82 и свободнопадающие бомбы, оснащенные комплектами лазерного INS/GPS наведения Teber. Кроме того, самолет может нести свободнопадающие бомбы, 12,7-мм и 20-мм контейнерные системы вооружения.

БЛА "Анка-S" представляет собой серийную конфигурацию "Анка". Он оснащен антенной спутниковой связи и национальным компьютером управления полетом. Как и версии Блок.A и Блок.B, "Анка-S" оснащается двигателем Thielert Centurion 2.0S.

Как сообщал ЦАМТО, турецкая компания TAI объявила о продаже вооружений Чаду в июле 2022 года. Сообщалось, что самолеты для ВВС Чада будут сконфигурированы как для нанесения ударов, так и для обучения. Генеральный директор TAI Атилла Доган тогда заявил, что три самолета будут поставлены в первом квартале 2023 года.

В мае 2023 года на выставке LIMA-2023 TAI впервые сообщила, что поставила три "Хуркус-C" и два БЛА "Анка" в Чад, а также два "Хуркус" в соседний Нигер.