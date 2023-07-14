«Ростех» передал Минобороны РФ новую партию истребителей Су-35С

«Ростех»: вторая за текущий год партия новых истребителей Су-35С передана МО РФ

Вторая за текущий год партия новых многофункциональных истребителей поколения «4++» Су-35С передана Министерству обороны РФ. Об этом в четверг, 13 июля, сообщила госкорпорация «Ростех» на своем сайте.

Истребители изготовил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в ГК «Ростех») в рамках гособоронзаказа с опережением графиков поставки, передает «Ростех» слова генерального директора ОАК Юрия Слюсаря.

«Самолет Су-35 предназначен для завоевания господства в воздухе, уничтожения наземных и надводных объектов днем и ночью в простых и сложных погодных условиях на больших удалениях от аэродрома базирования и является переходным к авиационным комплексам пятого поколения», — говорится в сообщении.

Отличительными особенностями самолета являются в том числе информационно-прицельные системы большого радиуса действия, современная система связи и высокоскоростного информационного обмена, а также высокоэффективное управляемое вооружение класса «воздух — воздух» и «воздух — поверхность» большой дальности.

Ранее, 23 июня, стало известно о передаче МО РФ другой партии самолетов Су-35С. Предприятия ОАК получили значительный объем средств по программе техперевооружения и модернизации производства, благодаря этому были введены новые производства и объекты, позволившие нарастить серийный выпуск продукции, сообщил Слюсарь.

25 мая МО РФ сообщило, что экипажи многоцелевых самолетов Су-35С своевременно обнаружили и уничтожили самолет ВСУ в ходе спецоперации по защите Донбасса. Полеты истребителей ВКС РФ выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.