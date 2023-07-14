Войти
Известия.ru

«Ростех» передал Минобороны РФ новую партию истребителей Су-35С

412
0
0
Источник изображения: Фото: «Ростех»

«Ростех»: вторая за текущий год партия новых истребителей Су-35С передана МО РФ

Вторая за текущий год партия новых многофункциональных истребителей поколения «4++» Су-35С передана Министерству обороны РФ. Об этом в четверг, 13 июля, сообщила госкорпорация «Ростех» на своем сайте.


Истребители изготовил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в ГК «Ростех») в рамках гособоронзаказа с опережением графиков поставки, передает «Ростех» слова генерального директора ОАК Юрия Слюсаря.

«Самолет Су-35 предназначен для завоевания господства в воздухе, уничтожения наземных и надводных объектов днем и ночью в простых и сложных погодных условиях на больших удалениях от аэродрома базирования и является переходным к авиационным комплексам пятого поколения», — говорится в сообщении.

Отличительными особенностями самолета являются в том числе информационно-прицельные системы большого радиуса действия, современная система связи и высокоскоростного информационного обмена, а также высокоэффективное управляемое вооружение класса «воздух — воздух» и «воздух — поверхность» большой дальности.

Ранее, 23 июня, стало известно о передаче МО РФ другой партии самолетов Су-35С. Предприятия ОАК получили значительный объем средств по программе техперевооружения и модернизации производства, благодаря этому были введены новые производства и объекты, позволившие нарастить серийный выпуск продукции, сообщил Слюсарь.


25 мая МО РФ сообщило, что экипажи многоцелевых самолетов Су-35С своевременно обнаружили и уничтожили самолет ВСУ в ходе спецоперации по защите Донбасса. Полеты истребителей ВКС РФ выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Су-35
Су-35С
Компании
КнААЗ Гагарина
Минoбороны РФ
ОАК
Ростех
Персоны
Путин Владимир
Слюсарь Юрий
Похожие новости
17.11.2017
Подробности Государственной программы вооружения до 2027 года
16.11.2017
19 триллионов принимают на вооружение
20.07.2017
"Мы не конкурируем внутри страны, мы соревнуемся на глобальном поле"
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
07.07.2014
«Пока мы ходим перед Западом на полусогнутых ногах…»
13.08.2008
Кто на новенького?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.07 12:17
  • 52941
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.07 10:00
  • 1
Ростех: комплекс «Прометей» способен превратить любой танк в роботизированную технику
  • 14.07 09:37
  • 79
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 14.07 09:12
  • 2
Сергей Шойгу рассказал о ситуации на фронте и наращивании производства предприятиями ОПК
  • 14.07 05:10
  • 29
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 13.07 21:46
  • 2576
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.07 21:41
  • 1
Зеленский отдал Украину фонду инвестиций BlackRock из США: что теперь будет
  • 13.07 16:09
  • 3
Азовцы* не рассорили Москву и Анкару. И вот почему
  • 13.07 14:28
  • 0
Беларусь неизменно выступает за мирное разрешение военных конфликтов и противоречий, но ….
  • 13.07 14:03
  • 0
Недостижимая мечта: Почему путь в НАТО оказался для Украины светом в конце туннеля
  • 13.07 11:16
  • 11
Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям
  • 13.07 10:20
  • 1
Американское издание: Поставленные Украине западные танки оказались беспомощны перед российским ПТРК «Корнет»
  • 13.07 09:32
  • 443
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 12.07 18:38
  • 3
Ростех рассчитывает за 2-3 года начать ставить двигатели ПД-8 на вертолеты Ми-26
  • 12.07 17:28
  • 3
«Опасная цель». ВСУ пытались атаковать Крымский мост списанными ракетами