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ЦАМТО

Египет предоставил военную помощь ВС Нигера

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ВС Египта
ВС Египта.
Источник изображения: Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

ЦАМТО, 13 июля. Как сообщило 8 июля на своей странице в Facebook Минобороны Нигера, ВС страны получили крупную партию военной техники из состава ВС Египта, предоставленную в качестве помощи в борьбе с террористическими группировками на востоке и западе страны.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, в состав переданного пакета вошли 30 бронированных разведывательных машин БРМД-2, 12 122-мм гаубиц М-30, 12 минометов, 50 автоматов АК-47, 300 легких автоматических винтовок, 1900 пистолетов, другое оборудование и аксессуары, включая оптические прицелы, а также большое количество боеприпасов.

На фотографиях с церемонии передачи, состоявшейся 7 июля в Центральном департаменте снабжения (DCMAT) в Ниамее, в представленной экспозиции были идентифицированы винтовка FN FAL калибра 7,62х51 мм, пистолет-пулемет Port Said, египетский вариант РПГ-7, а также 82-мм миномет Helwan M-69 египетского производства. БРДМ-2 демонстрировались без вооружения и с запасными колесами на башнях, не имеющих люков.

Присутствовавший на мероприятии посол Египта Сайед Мохамед Ахмад Эльсалахей заявил о намерении расширить военное сотрудничество с Нигером, в т.ч. в сфере обучения и военной промышленности. Египет уже обучает спецназ ВС Нигера.

Министр обороны Нигера Аль-Касум Ндато, в свою очередь, высоко оценил "важный жест" Египта, который "продолжает демонстрировать свою солидарность" с Нигером "в очень сложном контексте безопасности" в Сахельском регионе. Нигер считается одной из беднейших стран мира и сталкивается с различными вооруженными группировками, включая "Боко Харам" и ИГИЛ, а также другими джихадистскими движениями. В борьбе с исламистами власти Нигера пользуются поддержкой ряда западных стран, в том числе Франции и США. В стране находится около 1500 французских военнослужащих.

В ноябре 2022 года Франция для поддержки контртеррористических операций передала ВС Нигера два легких ударных вертолета SA-342L1 "Газель", а Вооруженные силы Германии поставили ВС Нигера беспилотные летательные аппараты самолетного типа, внедорожники и другое оборудование. В сентябре того же года США передали 8 бронемашин OTT Puma M36, 43 автомобиля Toyota Land Cruiser и другую технику на сумму 13 млн. долл. США также поддерживают самолеты ВТА C-130H "Геркулес" ВС Нигера.

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Страны
Германия
Египет
Нигер
США
Франция
Продукция
C-130
АК-74 "Калашников"
БРДМ-2
РПГ-7
Компании
Toyota
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