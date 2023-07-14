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ТАСС

Сунак: обучение украинских пилотов в Великобритании начнется в ближайшие недели

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Президент Украины Владимир Зеленский, и премьер-министр Великобритании Риши Сунак в Киеве, 19 ноября 2022 года
Президент Украины Владимир Зеленский, и премьер-министр Великобритании Риши Сунак в Киеве, 19 ноября 2022 года.
Источник изображения: © AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office via AP

Как отметил глава правительства королевства, Британия "возглавляет коалицию, которая должна оснастить украинские ВВС новыми истребителями"

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Великобритания начнет обучать украинских пилотов на своей территории уже в ближайшие недели. Об этом заявил в четверг глава правительства Соединенного Королевства Риши Сунак, выступая в Палате общин британского парламента.

"Мы возглавляем коалицию, которая должна оснастить украинские ВВС [новыми истребителями]. Украинские пилоты начнут тренироваться здесь всего через несколько недель", - заявил Сунак.

О планах приступить к подготовке первых 20 украинских летчиков в Великобритании в августе ранее заявлял замминистра обороны страны Джеймс Хиппи. Они будут обучаться управлению современными истребителями, однако в распоряжении британских ВВС в настоящее время нет F-16, способных нести ядерное оружие.

В общей сложности в коалицию союзников Украины, которые намерены помогать ей в получении F-16 и подготовке пилотов, входят 11 стран, включая Данию, Нидерланды и США. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что страны Европы передадут истребители F-16 Украине после завершения обучения военных летчиков.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, США и их сателлиты по НАТО создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, что чревато "катастрофическими последствиями". На Западе, по словам Лаврова, предпринимают действия, которые вновь и вновь вынуждают Россию указывать на риски стратегического характера, которые порождаются агрессивной антироссийской политикой. Министр подчеркнул, что появление на Украине истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. 

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