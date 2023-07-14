США помогут Киеву разминировать территории, пораженные кассетными боеприпасами

Министр обороны США Ллойд Остин не стал уточнять сроки поставки Украине кассетных боеприпасов

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты помогут Украине разминировать районы, где будут применяться поставленные из США кассетные боеприпасы. Об этом в четверг в интервью телеканалу CNN заявил министр обороны США Ллойд Остин.

"Они [украинцы] будут вести учет районов, где будут применять их [боеприпасы], и отдавать приоритет разминированию. А мы будем помогать им в этом в тех местах, где нам будут предоставлены необходимые условия", - сказал Остин. Он не стал уточнять сроки поставки Украине кассетных боеприпасов.

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии свести к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отмечал, что США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для мирных жителей.

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. При подрыве кассеты в воздухе они разбрасываются по площади в десятки квадратных метров. Часть из них не разрывается немедленно и остается лежать на земле, представляя угрозу для мирных жителей спустя долгое время после окончания конфликта. В 2008 году была принята Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов, к которой на данный момент присоединились 111 стран, еще 12 подписали, но пока не ратифицировали.