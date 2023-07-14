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НАТО превратила Финляндию, Швецию и Норвегию в конкурентов

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Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО.
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

В НАТО началась дискуссия об открытии штаба альянса на территории Северной Европы, сообщает Iltalehti. Это означает, что Финляндия будет конкурировать со Швецией и Норвегией за размещение новой штаб-квартиры. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур объяснил, в чем проблема.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур (Hanno Pevkur) заявил Iltalehti, что в НАТО началась дискуссия об открытии нового штаба в северных регионах альянса. "Поскольку в настоящее время у нас есть два морских штаба, один в Норфолке, другой — в Брунссуме, нам нужен новый штаб уровнем ниже или командный центр где-нибудь на территории Северной Европы", — говорит Певкур.

Страны НАТО утверждают в Вильнюсе новые региональные планы обороны. Альянс приводит в повышенную боевую готовность 300 тысяч военных.

Одна часть Северной Европы и региона Балтийского моря относится к арктическому региону обороны, другая часть — к центральному региону обороны. "В ходе будущих обсуждений будет принято решение о том, как лучше всего управлять одним оперативным регионом. Речь идет о решениях на ближайшие месяцы и годы", — подчеркивает Певкур.

Это означает, что Финляндия будет конкурировать в рамках НАТО со Швецией и Норвегией за размещение новой северной штаб-квартиры.

Поддержка от Эстонии

Певкур сообщил Iltalehti, что Эстония готова поддержать размещение штаб-квартиры НАТО в Финляндии. "Почему нет! Неважно, где она будет находиться — в Хельсинки, Турку, Стокгольме или Йёнчёпинге. Самое главное, что появится командный центр, рассчитанный на регион Балтийского моря", — считает Певкур.

По словам министра, с границами нынешней командной структуры связаны некоторые проблемы. Арктические и северные регионы находятся в ведении штаба в Норфолке. Он расположен в Соединенных Штатах. Самые южные части региона Балтийского моря находятся в ведении штаба НАТО в Брюнссуме. Он расположен в Нидерландах.

"На данный момент наши территории — по крайней мере временно — находятся под контролем Брюнссума, потому что штаб в Норфолке не готов возглавить сухопутные войска. С точки зрения обороны нам необходимо, чтобы регион Балтийского моря управлялся без разделения", — считает Певкур.

Автор: Лаури Нурми (Lauri Nurmi)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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