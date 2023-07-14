Babcock заключила контракт на обслуживание и ремонт переданной Украине бронетехники

ЦАМТО, 13 июля. Компания Babcock заключила с Минобороны Великобритании контракт стоимостью 50 млн. фунтов стерлингов (65 млн. долл.) на оказание оперативной поддержки военной техники, переданной ранее в дар Украине.

Как сообщает Shephard Media, согласно контракту, Babcock будет оказывать оперативную поддержку предоставленной Украине бронетехнике, такой как основной боевой танк "Челленджер-2" и боевая машина пехоты CVR(T), обучать украинский персонал, а также управлять цепочками поставок оборудования и запчастями при обслуживании и ремонте.

Первоначальный контракт рассчитан на 12 месяцев и основан на трехстороннем меморандуме, подписанном Babcock, Министерством обороны Украины и правительством Великобритании в июне 2021 года. Он также следует за недавно подписанным соглашением о сотрудничестве с украинским государственным оборонным концерном "Укроборонпром", который предусматривает реализацию совместных оборонных проектов на Украине.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Великобритания готова поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". "Этот контракт обеспечит существенную поддержку Украины на поле боя и боеготовность украинской бронетехники, предоставляя соответствующие опыт и навыки, а также крайне необходимые запасные части", – добавил он.

Великобритания подтвердила, что отправит на Украину 14 ОБТ "Челленджер-2" 16 января 2023 года. Министр обороны Бен Уоллес подтвердил, что все обещанные Киеву танки прибыли на Украину 18 мая 2023 года. Также Украине были переданы САУ AS-90, БТР Bulldog, Spartan, Stormer и M113, бронемашины Wolfhound, Mastiff, Husky и FV104.