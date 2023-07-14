Войти
ТАСС

Комитет Думы одобрил законопроект об упрощенном порядке госзакупок для Минобороны

473
0
0
Источник изображения: Вадим Савицкий/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Документ, в частности, позволит в кратчайшие сроки обеспечивать потребность формирований, подразделений, воинских частей и соединений в неотложных срочных "малых закупках" товаров, работ, услуг

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который позволяет Минобороны и подведомственным ему учреждениям закупать товары, работы, услуги у единственных поставщиков на основе любых гражданско-правовых сделок, предусмотренных Гражданским кодексом (ГК). Документ был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым.

В настоящее время нормы закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" разрешают заказчикам, имеющим возможность осуществлять закупки у единственного поставщика, заключать контракт в любой форме, предусмотренной ГК. Предлагается распространить действие этой нормы на закупки Минобороны у единственных поставщиков "в целях проведения специальной военной операции и выполнения специальных задач по обеспечению обороны и безопасности государства".

"В ходе ведения хозяйственной деятельности у заказчиков появляется необходимость осуществлять срочные "малые закупки" (на основе иных гражданско-правовых сделок) как в безналичном порядке, так и за наличные денежные средства на основании представленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в установленном порядке и надлежаще оформленных счетов и первичных учетных документов, без необходимости проведения зачастую длительной процедуры заключения государственного контракта и только после включения соответствующей закупки в план-график", - указывают авторы документа.

Законопроект позволит в кратчайшие сроки обеспечивать потребность формирований, подразделений, воинских частей и соединений в неотложных срочных "малых закупках" товаров, работ, услуг, исключить организационную и бумажную "волокиту", связанную с процедурой включения в план-график соответствующих закупок и последующего заключения государственных контрактов малого объема, осуществлять оплату поставленной продукции непосредственно в местах выполнения специальных задач за наличные денежные средства, в том числе в условиях отсутствия технической возможности осуществления безналичных расчетов, говорится в пояснительной записке.

Правительство РФ поддержало законопроект. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
26.05.2010
Как отреагирует Россия на факт появления J-15?
28.09.2009
Зенитная ракетная система С-500 сможет уничтожать цели в ближнем космосе
30.03.2009
Их надувают, чтобы "надуть" противника
09.10.2008
Сотрудничество РФ и Венесуэлы в военно-технической сфере соответствует международным правовым нормам.
18.04.2008
ОАК направит $5 млрд на техническое перевооружение предприятий корпорации
11.10.2007
В Париже открылась выставка специального оружия и военной техники - "Рособоронэкспорт"
20.04.2007
Около 200 образцов ВиВТ представляет Россия на открывшейся в Рио-де-Жанейро выставке оборонных технологий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.07 12:17
  • 52941
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.07 10:00
  • 1
Ростех: комплекс «Прометей» способен превратить любой танк в роботизированную технику
  • 14.07 09:37
  • 79
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 14.07 09:12
  • 2
Сергей Шойгу рассказал о ситуации на фронте и наращивании производства предприятиями ОПК
  • 14.07 05:10
  • 29
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 13.07 21:46
  • 2576
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.07 21:41
  • 1
Зеленский отдал Украину фонду инвестиций BlackRock из США: что теперь будет
  • 13.07 16:09
  • 3
Азовцы* не рассорили Москву и Анкару. И вот почему
  • 13.07 14:28
  • 0
Беларусь неизменно выступает за мирное разрешение военных конфликтов и противоречий, но ….
  • 13.07 14:03
  • 0
Недостижимая мечта: Почему путь в НАТО оказался для Украины светом в конце туннеля
  • 13.07 11:16
  • 11
Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям
  • 13.07 10:20
  • 1
Американское издание: Поставленные Украине западные танки оказались беспомощны перед российским ПТРК «Корнет»
  • 13.07 09:32
  • 443
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 12.07 18:38
  • 3
Ростех рассчитывает за 2-3 года начать ставить двигатели ПД-8 на вертолеты Ми-26
  • 12.07 17:28
  • 3
«Опасная цель». ВСУ пытались атаковать Крымский мост списанными ракетами