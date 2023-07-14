Военный эксперт назвал главное преимущество дистанционно управляемого ПТРК «Корнет»

Кнутов: дистанционное управление ПТРК «Корнет» спасет жизни российских военных

Комплекс дистанционного управления «Курган» для противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» спасет жизни российских военных. Об этом 13 июля «Известиям» заявил военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

По словам эксперта, комплекс «Корнет» имеет недостаток, он заключается в том, что цель нужно всё время держать на прицеле — подсвечивать лазером.

«И вот мы произвели пуск, а противник зафиксировал, откуда мы это сделали. И по этому месту можно ударить. В результате боевой расчет оказывается под угрозой. Чтобы этого не происходило, мы создали комплекс дистанционного управления «Курган». То есть мы поставили вот этот ПТРК «Корнет», расчет на расстоянии 50 м укрылся и, соответственно, дистанционно управляет этим комплексом», — сказал он.

Кнутов добавил, что, даже если противник нанесет удар и поразит пусковую установку, люди не погибнут.

Ранее стало известно, что в зоне спецоперации 12 июля впервые успешно применили комплекс дистанционного управления «Курган» для ПТРК «Корнет». Благодаря разработке наводить и запускать ракету можно с выносного пульта дистанционного управления. Комплекс представляет собой пульт в ударопрочном контейнере с органами управления и дисплеем, на который выводится картинка с прицелом ПТРК.

5 июня десантники Ивановского гвардейского соединения показали работу противотанкового ракетного комплекса «Корнет». В одном из рейдов, обнаружив скопление бронемашин и личного состава украинских формирований в лесном массиве, десантники из состава мобильного противотанкового резерва уничтожили цели пусками ракет из комплекса «Корнет».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.