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ТАСС

Текущий набор космонавтов не будет ориентирован на их подготовку к работе на РОС

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Космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, Клим Шипенко и Юлия Пересильд перед началом комплексной экзаменационной тренировки в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, 9 сентября 2021 года
Космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, Клим Шипенко и Юлия Пересильд перед началом комплексной экзаменационной тренировки в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, 9 сентября 2021 года.
Источник изображения: © ЦПК/Роскосмос/ТАСС

Начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Максим Харламов сообщил, что в рамках общекосмической подготовки будущие кандидаты получат фундаментальные знания для работы на орбите

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 13 июля. /ТАСС/. Четвертый открытый набор космонавтов Роскосмоса, стартовавший в понедельник, в целом не будет ориентирован на их подготовку к работе на перспективной Российской орбитальной станции (РОС). Об этом сообщил журналистам в четверг начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина Максим Харламов.

"В целом, не будет", - сказал он в ответ на вопрос журналиста о том, будет ли подготовка космонавтов нацелена на работу на РОС. По его словам, в рамках общекосмической подготовки будущие кандидаты получат фундаментальные знания для работы на орбите.

Начальник ЦПК допустил, что если в процессе подготовки появится четкая информация о принципах, заложенных в системы перспективной станции, то изучение этих принципов будет включено в процесс. "Но это не изменения программы подготовки, она стабильная", - добавил Харламов.

Пресс-служба ЦПК в июне сообщила ТАСС, что впервые отбирать космонавтов для полетов на перспективную Российскую орбитальную станцию (РОС) планируют в 2023-2024 годах.

В апреле 2021 была оглашена идея о создании в России собственной орбитальной станции. В настоящий момент идет ее эскизное проектирование. В октябре 2022 года вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил журналистам, что предварительная стоимость создания перспективной РОС уже известна.

Как сообщал в феврале в интервью ТАСС заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" (входит в Роскосмос), главный конструктор РОС Владимир Кожевников, на данный момент срок запуска первого, научно-энергетического, модуля планируется на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей - на период 2028-2030 годов. 

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Персоны
Мантуров Денис
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