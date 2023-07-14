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ТАСС

Роскосмос провел успешные испытания двигателя для ракет "Ангара"

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Двигатели РД-191
Двигатели РД-191.
Источник изображения: http://www.globallookpress.com/

Их выполнили на испытательном комплексе Научно-производственного объединения "Энергомаш" имени академика В. П. Глушко

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Научно-производственное объединение "Энергомаш" (НПО "Энергомаш", входит в Роскосмос) провело успешные контрольно-технологические испытания ракетного двигателя РД-191, предназначенного для ракет-носителей семейства "Ангара". Об этом в четверг сообщили в Роскосмосе.

"На испытательном комплексе Научно-производственного объединения "Энергомаш" имени академика В. П. Глушко проведено успешное контрольно-технологическое испытание двигателя РД-191, предназначенного для ракеты-носителя семейства "Ангара", - говорится в сообщении Роскосмоса.

Отмечается, что программа реализуется по двум направлениям: изготовление и поставка двигателей для ракет-носителей "Ангара-А5" и "Ангара-1.2", а также разработка модернизированного варианта двигателя для ракет-носителей "Ангара-А5М".

РД-191 - двигатель для универсального ракетного модуля УРМ-1, лежащего в основе первой и второй ступеней "Ангары", впоследствии он будет заменен на модернизированный вариант РД-191М. Двигатель разработан в НПО "Энергомаш" им. академика В. П. Глушко (город Химки, Московская область) и создавался специально для "Ангары". Он сконструирован на базе РД-170, который применялся в советской тяжелой ракете-носителе "Энергия" (всего состоялось два пуска - в 1987 и 1988 годах). 

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ангара
РД-170
РД-191
Компании
Роскосмос
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