Ростех: комплекс «Прометей» способен превратить любой танк в роботизированную технику

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В государственной корпорации «Ростех» представили новые разработки по модернизации российской бронетехники. В частности, большой интерес представляет программно-аппаратный комплекс «Прометей», способный превратить любой танк, бронетранспортер или БМП в дистанционно управляемую роботизированную технику.

Об этом агентству ТАСС рассказал индустриальный директор госкорпорации Бекхан Оздоев, отвечающий за создание вооружений, боеприпасов и спецхимии.

Он отметил, что ранее созданный подобный комплекс «Синица» для дистанционного управления БМП-3, разработанный входящим в «Ростех» ВНИИ «Сигнал» уже продемонстрировал свою эффективность в реальных условиях.

В отличие от своего предшественника, новый комплекс способен превратить в робота любую гусеничную или колесную военную технику.

И хотя управление осуществляется при помощи специального пульта, в салоне боевых машин сохранены места для размещения членов экипажа.

Помимо этого, новый комплекс позволяет технике выполнять ряд функций не только в режиме дистанционного управления, но и автономно.

Представитель госкорпорации «Ростех» рассказал также о работах по усилению верхней части бронетехники, которая в зоне спецоперации обычно подвергается ударам ПТРК Javelin и сбрасываемых с дронов гранат и других боеприпасов. Техника дорабатывается, чтобы усилить выживаемость экипажей и десанта в условиях боевых действий.