Турчак отреагировал на ситуацию с обращением генерала Попова

Турчак: депутат Гурулев сделал из обращения генерала Попова политическое шоу

Обращение генерала Ивана Попова было размещено в закрытых чатах, депутат Госдумы Андрей Гурулев устроил из этого политическое шоу, сказал секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак 13 июля в Telegram-канале.

Турчак указал на то, что обращение генерал-майора Ивана Попова, в котором он сообщил, что его якобы отстранили от службы, было размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии.

«То, что «депутат» Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести», — написал он.

Турчак отметил, что такими командирами, как Попов, страна может гордиться. «А совесть Ивана чиста. Такими командирами Родина может гордиться. Армия была и остается вне политики», — отметил он.

Накануне Гурулев опубликовал в своем Telegram-канале обращение генерала Попова. В нем он рассказывает о якобы имевшем место отстранении его от командования 58-й армией и неких разногласиях с руководящим составом.

58-я общевойсковая армия (ОА) считается самой воюющей. С 2015 года солдаты армии выполняют задачи в центре по примирению сторон на территории Сирии силами батальонов военной полиции.

8 июня Попов заявил об отражении атаки украинской армии на запорожском направлении. Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удалось проломить российскую оборону и выйти в море. По его словам, самая тяжелая и важная часть работы выпала на пехоту.