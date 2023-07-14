«Известия» изучили переданные в МО РФ склады и арсеналы группы «Вагнер»

Появились доказательства того, что заявления владельца ЧВК «Вангер» Евгения Пригожина о нехватке снарядов были ложью. Два склада, принадлежащие организации, оказались заполнены техникой, оружием и боеприпасами разного калибра. Накануне всё передали Минобороны РФ. Корреспондент «Известий» Иван Литомин изучил содержимое складов ЧВК.

Военные с блокнотами детально всё фиксируют, снимают на видео, фотографируют и записывают. Автоматы и мины, колесные гаубицы и системы противовоздушной обороны (ПВО), бронетранспортеры (БТР) и танки. Передача вооружения от ЧВК в Минобороны проходила несколько дней, и теперь в ведомстве доложили об окончании процедуры, сообщил корреспондент.

«Переданы более 2 тыс. единиц техники и вооружений, в том числе сотни единиц тяжелого вооружения. Среди переданной техники десятки единиц ни разу не применялись в боевых условиях», — заявил в ходе одного из брифингов официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Если оценить список «номенклатурно», то становится ясно, что оружия для 50-тысячной группировки было более чем предостаточно: современные танки Т-90 и Т-80, ракетные системы залпового огня (РСЗО) «Град» и «Ураган», несколько зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь», десятки минометов и самоходных артиллерийских установок (САУ), рассказал Литомин.

В Сети сейчас публикуют кадры, предположительно снятые на складах ЧВК. Военные насчитали там тысячи тонн снарядов: разные калибры — для реактивной и ствольной артиллерии, фугасные и кумулятивные — для танков, 500 т противотанковых и противопехотных мин, почти 100 тыс. ручных гранат и миллионы патронов. Вряд ли это можно назвать снарядным голодом.

«Надо смотреть, какой арсенал находился непосредственно в тыловых подразделениях самого «Вагнера». Возможно, если бы эти боеприпасы использовались, может быть, ситуация была не такой критичной», — предполагает военный эксперт Юрий Кнутов.

Содержание наемников «Вагнера» полностью курировалось Минобороны — подразделения Пригожина получали все необходимое. Только за последний год на них официально потратили около 80 млрд рублей, но владелец ЧВК постоянно требовал больше: записывал ролики с угрозами и оскорблениями военного руководства страны, сообщает корреспондент.

«Если перевести последнюю цифру в снаряды, то 1,1 тыс. т — это примерно равно 25 тыс. снарядов. Что ж стоят слова Евгения Пригожина, что боеприпасы не давали?» — отметил военкор Александр Сладков.

ЧВК для Пригожина — это всего лишь бизнес: новые большие деньги, которые осели на счетах подконтрольных фирм.

«Это ведь не только деньги, которые выплачивались его людям за участие в боевых действиях, это и обеспечение Министерства обороны продуктами питания, обслуживание Вооруженных сил», — напоминает военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Поставки питания в армию и строительство воинских частей не прекращались даже после оскорбления Пригожиным генералов. По данным из открытых источников, его компании заработали на закупках Минобороны под триллион рублей. Деньги стабильно и вовремя перечисляли «Конкорду» и другим компаниям бизнесмена, заявил корреспондент.

«Пригожин требовал каких-то сверх лимитов снарядов, но, скорее всего, обвинения в их недостаче объяснялись желанием надавить на руководство Министерства обороны. Публичные заявления Пригожина чаще всего были заведомо ложными», — сообщил политолог Никита Мендкович.

Передача вооружений «Вагнера» лишь подтвердила, что голод, про который говорил Пригожин, оказался вовсе не снарядным. И утолить его было фактически невозможно, заключил Литомин.

13 июля Литомин раскрыли новые детали бизнес-схем Пригожина. Владелец ЧВК связан с сетью компаний, так называемых прокладок. С их помощью он получал земли якобы под масштабные культурно-спортивные проекты, однако в конечном счете всё сводилось к коммерции.

Ранее, 10 июля, «Известия» рассказали, каким образом Пригожин зарабатывал миллиарды рублей. Так, свой бизнес он открыл еще в 1990-х годах, начав с продажи хот-догов.

6 июля корреспондент «Известий» Дмитрий Вахницкий сообщил, что Пригожин хранил у себя дома приспособления для изменения внешности, а также поддельные загранпаспорта. На одном документе имя Пригожина, но фотография чужая, и наоборот: имена Владимира Боброва и Олега Семенова, а на снимке — владелец ЧВК.