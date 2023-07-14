На саммите НАТО Эрдоган показал, как можно справиться со старой проблемой

Все, что было сказано до саммита НАТО, отражало желания и стереотипы, пишет Lidovky. Ожидалось, что не повезет Швеции, а выигрыш якобы ждал Украину. Все вышло с точностью до наоборот. А Эрдоган показал всем, как можно справиться со старой проблемой.

Збынек Петрачек

Президент Турции Реджеп Эрдоган внезапно "смягчился". Он уже не блокирует Швецию, а напротив, отправляет ее заявку в парламент. Но процесс завершится только тогда, когда Европейский Союз возобновит переговоры с Турцией о вступлении. Потом парламент в Анкаре одобрит принятие Швеции в НАТО.

Давайте признаем, что Эрдоган профессионально разыграл политическую партию. От Европы он хочет только того, что в ее компетенции, а не того, что зависело бы от Владимира Путина. А раз во время визита Владимира Зеленского он отпустил пленных защитников Азовстали, которых Владимир Путин ему доверил, то и упрекнуть его не в чем. Эрдоган не выиграл бы конкурс "Мисс симпатия" ни в Европейском Союзе, ни в Североатлантическом альянсе, но он показал, как справиться с застарелой проблемой.

В таком же положении находится и недооцененный президент США Джо Байден. Это он первым в воскресенье сказал, что Украина сейчас не готова к вступлению в НАТО.

Многие видят тут подлость. Среди них и те в Киеве, кто размечтался о резком прыжке в НАТО, и Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, который еще в июне утверждал, что все государства НАТО согласны на вступление Украины. Уже тогда это звучало сомнительно, но теперь, после слов Байдена, все высказывают свои сомнения вслух.

Например, говорят о том, что скорое принятие Украины означало бы вступление Североатлантического альянса в войну с Россией в ближайшее время. В свою очередь президент Чехии Петр Павел сказал, что у украинской армии есть шанс на территориальные завоевания только до конца года. Если Джо Байден с чем-то и перегнул, так это, пожалуй, с требованием демократизировать Украину.

Для НАТО важны не симпатии, а стабильность региона. Когда в 1952 году Турцию принимали в Североатлантический альянс, разве была она полностью демократичной? Нет. Но главное было принять ее вместе с Грецией: два противоборствующих государства обрели в НАТО свой modus vivendi (лат. "способ существования"). Украине надеяться на такое не приходится, и даже представить себе, что Украину и Россию принимают вместе в Североатлантический альянс, невозможно. Так что поосторожнее с мечтами.