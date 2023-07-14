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ТАСС

Камбоджа провела в Польше обучение украинских специалистов по разминированию

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ВС Камбоджи
ВС Камбоджи.
Источник изображения: supercoolpics.com

По словам руководителя КЦР Хенг Ратану, специалисты обучили саперов Украины работе с новыми миноискателями, которые способны не только обнаруживать находящийся глубоко под землей взрывоопасный предмет, но и показывать его форму

ХАНОЙ, 13 июля. /ТАСС/. Камбоджийский центр разминирования (КЦР) провел 5-9 июля в Польше специальный тренинг для украинских специалистов по разминированию. Об этом сообщила газета Khmer Times со ссылкой на руководителя КЦР Хенг Ратану.

"Пять специалистов КЦР вернулись в Камбоджу после завершения своей миссии по недельному обучению офицеров государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Польше", - информировал Ратана. Камбоджийские специалисты, по его словам, обучили украинских саперов работе с новыми миноискателями, которые способны не только обнаруживать находящийся глубоко под землей взрывоопасный предмет, но и показывать его форму. "Восемь оперативных сотрудников пиротехнических подразделений ГСЧС из Киева, Харькова и Хмельницкой области прошли практические занятия по применению этих миноискателей", - сказал директор КЦР.

В начале 2023 года КЦР уже проводил обучение 15 украинских специалистов по разминированию в Камбодже, а до этого направлял трех экспертов центра на Украину для помощи в подготовке местных саперов.

Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи категорически отвергает причисление королевства рядом СМИ к числу стран, оказывающих военную поддержку Украине. Осуществляемая Камбоджей в соответствии с обещанием премьер-министра Хун Сена подготовка украинских специалистов для разминирования является гуманитарной помощью, а не военной, указывают во внешнеполитическом ведомстве.

Камбоджа имеет значительный опыт в ликвидации невзорвавшихся боеприпасов после многолетних гражданских войн и вооруженных политических противостояний. В период с 1992 года на территории королевства были обнаружены и уничтожены свыше 3 млн противопехотных мин и снарядов. Порядка 2,5 млн из них обезвредили и утилизировали специалисты КЦР, еще около полумиллиона взрывных устройств ликвидировали армейские подразделения и международные специалисты в рамках целевых программ помощи Камбодже.

С 2006 года Камбоджа направляет группы по разминированию под эгидой Организации Объединенных Наций в Судан, Южный Судан, Чад, Мали, Центральную Африку, Кипр, Ливан, Сирию и Йемен. 

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