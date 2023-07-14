«Германия несет угрозу для экспорта оружия»: во французской прессе задумались о продажах перспективного истребителя NGF

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Находящиеся у власти в ФРГ политические силы не дают развернуться немецкой оборонке, постоянно ограничивая продажи вооружений на международном рынке. Учитывая тесную кооперацию ВПК Германии с производителями из других европейских стран, это может сказаться и на прибылях французской военной промышленности.

Противодействие немецких «зеленых» продаже Саудовской Аравии 48 истребителей Typhoon вызывает опасения по поводу программы SCAF («система воздушного боя будущего») и экспорта будущего истребителя NGF (New Generation Fighter) 6-го поколения. Однако внешние поставки будут необходимы для рентабельности проекта

- говорится в издании Air & Cosmos.

Как отмечается, немецкое законодательство в отношении экспорта военной техники чрезвычайно строгое, и каждая продажа подлежит тщательной проверке. Страны-покупатели не должны, в частности, нарушать права человека, а передаваемое им оружие не должно способствовать обострению кризисов [видимо, накачиваемая оружием Украина является для Берлина «приятным исключением»].

Любая продажа военной техники с использованием немецких технологий подлежит экспортному контролю бундестага

- указывается в издании.

Так, в 2018 году парламент заблокировал поставки оружия странам, вовлеченным в конфликт в Йемене. Среди них была Саудовская Аравия, которая желала приобрести 72 истребителя Eurofighter. Совсем недавно Эр-Рияд изучал возможность покупки 48 самолетов этой же модели, однако немецкие «зеленые» объявили о своем несогласии, хотя в Йемене с 2022 года относительно соблюдается режим прекращения огня.

Подобные ситуации вызывают беспокойство по поводу программ SCAF и истребителей NGF. Две программы объединяют Францию, Испанию и Германию. В части истребителя продажи за границу уже задумываются как единственный способ сделать проект реально прибыльным. Однако Франция и Германия имеют очень разную экспортную политику

- поясняется в издании.

Со слов автора, постоянный экспортный контроль со стороны ФРГ способен обернуться «потрясением» для проекта перспективного истребителя, в который планируется вложить уйму средств и времени.

Политика Германии может нести угрозу для экспорта истребителя NGF 6-го поколения, который планируется ввести в строй в 2040-е годы

- делается вывод в издании.