Посол России в Венесуэле считает, что открытие завода по производству автоматов АК-103 в стране состоится в 2024 году

ЦАМТО, 13 июля. Завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле может быть введен в строй в 2024 году, пока точную дату запуска назвать сложно.

Об этом агентству "РИА Новости" заявил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

Завод будет производить на территории Венесуэлы автоматы Калашникова АК-103 и боеприпасы к ним.

"Сейчас говорить точно о запуске завода не могу, надеемся, что это будет 2024 год", – сказал посол.

"Строительство идет в соответствии с графиком, там есть, как и на любом строящемся объекте, свои сложности, они могут быть вызваны разными причинами. Я на этом заводе бываю регулярно, минимум раз в полгода, темпы строительства совершенно очевидны. Прогресс налицо", – добавил он.

Как напоминает агентство, контракт на строительство завода "Калашникова" в Венесуэле был подписан еще в 2001 году, но эти мощности все еще не запущены. Сроки завершения строительства завода уже несколько раз переносились. В декабре 2021 года в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сообщили, что старт производства намечен на 2022 год. Позднее гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что строительство будет завершено, несмотря на существующие проблемы.