Войти
Интерфакс-АВН

Два стратегических бомбардировщика B-52H ВВС США прибыли в Британию

379
0
0
Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress
Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Richard Ebensberger

Лондон. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Пара стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress прибыла на авиабазу Фэрфорд в Англии, сообщило издание Gloucestershire Live.

Они примут участие в авиашоу Royal International Air Tattoo 2023 (RIAT 2023), которое пройдет с 14 по 16 июля.

По данным организаторов RIAT, в авиашоу примут участие военные и гражданские самолеты и вертолеты 26 стран. Всего будет представлено 217 единиц авиационной техники, включая истребители, бомбардировщики, заправщики, разведывательные и транспортные самолеты и вертолеты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Продукция
B-52
Похожие новости
27.12.2021
Дрон за два: что означает активация сил НАТО у границ России в 2021 году
31.08.2020
Хуаньцю шибао (Китай): впервые за пять лет США показали самую засекреченную подлодку
16.06.2017
Ту-160 вмешались в учения НАТО
29.05.2017
Рассекречены удивительные тайны "звездных войн" СССР и США
23.05.2017
ВВС НАТО: сокрытие истины о потерях
01.07.2014
Работа над прикрытием
01.11.2011
Британцы рассказали о мировой гонке ядерных вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.07 12:17
  • 52941
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.07 10:00
  • 1
Ростех: комплекс «Прометей» способен превратить любой танк в роботизированную технику
  • 14.07 09:37
  • 79
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 14.07 09:12
  • 2
Сергей Шойгу рассказал о ситуации на фронте и наращивании производства предприятиями ОПК
  • 14.07 05:10
  • 29
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 13.07 21:46
  • 2576
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.07 21:41
  • 1
Зеленский отдал Украину фонду инвестиций BlackRock из США: что теперь будет
  • 13.07 16:09
  • 3
Азовцы* не рассорили Москву и Анкару. И вот почему
  • 13.07 14:28
  • 0
Беларусь неизменно выступает за мирное разрешение военных конфликтов и противоречий, но ….
  • 13.07 14:03
  • 0
Недостижимая мечта: Почему путь в НАТО оказался для Украины светом в конце туннеля
  • 13.07 11:16
  • 11
Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям
  • 13.07 10:20
  • 1
Американское издание: Поставленные Украине западные танки оказались беспомощны перед российским ПТРК «Корнет»
  • 13.07 09:32
  • 443
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 12.07 18:38
  • 3
Ростех рассчитывает за 2-3 года начать ставить двигатели ПД-8 на вертолеты Ми-26
  • 12.07 17:28
  • 3
«Опасная цель». ВСУ пытались атаковать Крымский мост списанными ракетами