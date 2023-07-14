Два стратегических бомбардировщика B-52H ВВС США прибыли в Британию

Лондон. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Пара стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress прибыла на авиабазу Фэрфорд в Англии, сообщило издание Gloucestershire Live.

Они примут участие в авиашоу Royal International Air Tattoo 2023 (RIAT 2023), которое пройдет с 14 по 16 июля.

По данным организаторов RIAT, в авиашоу примут участие военные и гражданские самолеты и вертолеты 26 стран. Всего будет представлено 217 единиц авиационной техники, включая истребители, бомбардировщики, заправщики, разведывательные и транспортные самолеты и вертолеты.