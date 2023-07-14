Войти
Военное обозрение

Словакия заменяет переданную ВСУ советскую технику американскими бронеавтомобилями Oshkosh JLTV

391
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Американская оборонка продолжает собирать основные дивиденды с украинского конфликта. Наиболее обеспеченные страны ЕС (ФРГ, Франция, Италия) компенсируют передачу ВСУ советской техники другими государствами, главным образом из Восточной Европы. Те, в свою очередь, в ходе замены матчасти тратят выданные им средства на закупку продукции ВПК США.

Так, Словакия является донором украинской армии с первых дней конфликта. В частности, по оплачиваемой немецким правительством программе Ringtaush Братислава передала для нужд украинской армии 30 единиц BVP-1 (местная версия БМП-1). Однако это только официальная статистика; многие поставки не отражаются в отчетах. Например, на вооружении ВСУ была «засвечена» машина разведки BPzV Svatava, о передаче которых ничего не сообщалось.

На вырученные от «спонсоров» средства Словакия решила закупить американские бронеавтомобили. Как сообщается в издании Devdiscourse, 12 июля 2023 года Минобороны страны официально объявило о приобретении как минимум 160 легких тактических машин Oshkosh JLTV 4x4. Эта закупка, оцениваемая почти в $190 млн, является, как заявляется, частью усилий по модернизации своих вооруженных сил и направлена на обеспечение их универсальными боевыми машинами.

Из 160 JLTV 110 единиц будут оснащены дистанционно управляемым боевым модулем M153 CROWS, в то время как остальные 50 машин получат обитаемую башню.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Италия
Словакия
США
Франция
Продукция
JLTV
БМП-1
Компании
Oshkosh
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
06.07.2022
Названо самое уязвимое место НАТО
01.06.2020
Боевые внедорожники-трансформеры. Какими автомашинами оснащены армии мира
18.03.2019
!argument (Чехия): 70 лет с основания НАТО и 20 лет чешского членства. Есть что праздновать?
20.12.2017
Союзники от страха
19.08.2015
Холостая мощь Каира
29.06.2015
Украинский «Оплот» мечтает протестировать «Армату»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.07 12:17
  • 52941
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.07 10:00
  • 1
Ростех: комплекс «Прометей» способен превратить любой танк в роботизированную технику
  • 14.07 09:37
  • 79
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 14.07 09:12
  • 2
Сергей Шойгу рассказал о ситуации на фронте и наращивании производства предприятиями ОПК
  • 14.07 05:10
  • 29
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 13.07 21:46
  • 2576
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.07 21:41
  • 1
Зеленский отдал Украину фонду инвестиций BlackRock из США: что теперь будет
  • 13.07 16:09
  • 3
Азовцы* не рассорили Москву и Анкару. И вот почему
  • 13.07 14:28
  • 0
Беларусь неизменно выступает за мирное разрешение военных конфликтов и противоречий, но ….
  • 13.07 14:03
  • 0
Недостижимая мечта: Почему путь в НАТО оказался для Украины светом в конце туннеля
  • 13.07 11:16
  • 11
Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям
  • 13.07 10:20
  • 1
Американское издание: Поставленные Украине западные танки оказались беспомощны перед российским ПТРК «Корнет»
  • 13.07 09:32
  • 443
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 12.07 18:38
  • 3
Ростех рассчитывает за 2-3 года начать ставить двигатели ПД-8 на вертолеты Ми-26
  • 12.07 17:28
  • 3
«Опасная цель». ВСУ пытались атаковать Крымский мост списанными ракетами