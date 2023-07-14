Словакия заменяет переданную ВСУ советскую технику американскими бронеавтомобилями Oshkosh JLTV

Источник изображения: topwar.ru

Американская оборонка продолжает собирать основные дивиденды с украинского конфликта. Наиболее обеспеченные страны ЕС (ФРГ, Франция, Италия) компенсируют передачу ВСУ советской техники другими государствами, главным образом из Восточной Европы. Те, в свою очередь, в ходе замены матчасти тратят выданные им средства на закупку продукции ВПК США.

Так, Словакия является донором украинской армии с первых дней конфликта. В частности, по оплачиваемой немецким правительством программе Ringtaush Братислава передала для нужд украинской армии 30 единиц BVP-1 (местная версия БМП-1). Однако это только официальная статистика; многие поставки не отражаются в отчетах. Например, на вооружении ВСУ была «засвечена» машина разведки BPzV Svatava, о передаче которых ничего не сообщалось.

На вырученные от «спонсоров» средства Словакия решила закупить американские бронеавтомобили. Как сообщается в издании Devdiscourse, 12 июля 2023 года Минобороны страны официально объявило о приобретении как минимум 160 легких тактических машин Oshkosh JLTV 4x4. Эта закупка, оцениваемая почти в $190 млн, является, как заявляется, частью усилий по модернизации своих вооруженных сил и направлена на обеспечение их универсальными боевыми машинами.

Из 160 JLTV 110 единиц будут оснащены дистанционно управляемым боевым модулем M153 CROWS, в то время как остальные 50 машин получат обитаемую башню.