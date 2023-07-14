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ТАСС

Глава Минобороны Австралии назвал сложным вопрос передачи Украине истребителей

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Министр обороны Австралии Ричард Марлз, министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна и министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг
Министр обороны Австралии Ричард Марлз, министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна и министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.
Источник изображения: EPA-EFE/ YOAN VALAT/ POOL

Ричард Марлз заверил, что Канберра продолжает обсуждать возможные поставки с Киевом

СИДНЕЙ, 13 июля. /ТАСС/. Вице-премьер Австралии Ричард Марлз, также занимающий пост министра обороны страны, назвал сложным вопрос передачи Украине истребителей, но заверил, что Канберра продолжает обсуждать возможные поставки с Киевом. Об этом министр сказал в четверг в интервью радиостанции ABC Radio National.

"Идет диалог о том, как мы можем оказать им поддержку в наилучшем виде, и различные объявления, которые делались с момента нашего прихода в правительство, свидетельствуют, что ситуация вокруг самолетов довольно сложная. Мы будем продолжать обсуждения с Украиной", - отметил глава австралийского Минобороны.

По словам Марлза, сложность представляют вопросы технологий, "своевременности" и "эксплуатации платформ". "Вопрос о самолетах становится гораздо сложнее, если учесть эти факторы", - указал он.

"Между нами и Украиной продолжается плодотворная и важная дискуссия. Но конечным итогом этой дискуссии должны стать практические и своевременные предложения, которые позволят изменить ситуацию к лучшему", - добавил министр.

В конце июня посол России в Австралии Алексей Павловский не исключил поставки списанных истребителей F-18 Hornet австралийских Военно-воздушных сил (ВВС) на Украину.

С марта 2022 года Австралия отправила на Украину 120 БТР Bushmaster, гаубицы M777, бронемашины M113, а также противотанковое и другое оружие, кроме того, пообещав поставить Киеву партию беспилотных летательных аппаратов. Наряду с этим власти Австралии обсуждают возможность передачи Украине 41 списанного истребителя F-18 Hornet австралийских ВВС. Общий объем финансовой помощи Канберры Киеву превысил 890 млн австралийских долларов (почти $606 млн), из них более 710 млн австралийских долларов ($483,3 млн) пошли на закупку вооружений. 

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Страны
Австpалия
Россия
Украина
Продукция
F-18
M113 БТР
Компании
M777
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