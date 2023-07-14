В КНДР переделывают советские «кукурузники» в ударные БПЛА

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Беспилотники различных типов уже неоднократно доказывали свою эффективность на поле боя, надежно закрепив за собой статус одного из основных вооружений современной войны.

Именно поэтому многие страны сосредоточились на разработке и выпуске собственных БПЛА. При этом дроны не всегда создаются с нуля.

Например, в КНДР прямо сейчас реализуется программа по модернизации советских бипланов Ан-2, которые превращают в беспилотники, о чем пишут южнокорейские СМИ. Сообщается, что в стране на сегодняшний день имеется порядка трех сотен таких самолетов.

В свою очередь «кукурузник» с автономным управлением может стать весьма грозным оружием. Во-первых, биплан может летать на малых высотах и плохо засекается РЛС. Во-вторых, полезная нагрузка Ан-2 достигает 1,5 тонн, что позволит ему нести довольно серьезное вооружение.

Впрочем, согласно информации от южнокорейских изданий, Пхеньян подвергнет «переделке» не только Ан-2, но и советские истребители МиГ-15, которые являются практически бесполезными для выполнения традиционных задач, но могут пригодиться в роли ударных БПЛА. Тем более, что идея трансформации старых истребителей в беспилотники уже не нова. В КНР в дроны переделывают копии советского МиГ-19.

В целом, по некоторым данным, беспилотный парк КНДР сегодня насчитывает около тысячи аппаратов. При этом не менее сотни из них –дроны-камикадзе.

Напомним, что ранее Ан-2 в качестве ударных беспилотников использовала армия Азербайджана в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе.