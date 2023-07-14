Войти
Военное обозрение

В КНДР переделывают советские «кукурузники» в ударные БПЛА

402
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Беспилотники различных типов уже неоднократно доказывали свою эффективность на поле боя, надежно закрепив за собой статус одного из основных вооружений современной войны.

Именно поэтому многие страны сосредоточились на разработке и выпуске собственных БПЛА. При этом дроны не всегда создаются с нуля.

Например, в КНДР прямо сейчас реализуется программа по модернизации советских бипланов Ан-2, которые превращают в беспилотники, о чем пишут южнокорейские СМИ. Сообщается, что в стране на сегодняшний день имеется порядка трех сотен таких самолетов.

В свою очередь «кукурузник» с автономным управлением может стать весьма грозным оружием. Во-первых, биплан может летать на малых высотах и плохо засекается РЛС. Во-вторых, полезная нагрузка Ан-2 достигает 1,5 тонн, что позволит ему нести довольно серьезное вооружение.

Впрочем, согласно информации от южнокорейских изданий, Пхеньян подвергнет «переделке» не только Ан-2, но и советские истребители МиГ-15, которые являются практически бесполезными для выполнения традиционных задач, но могут пригодиться в роли ударных БПЛА. Тем более, что идея трансформации старых истребителей в беспилотники уже не нова. В КНР в дроны переделывают копии советского МиГ-19.

В целом, по некоторым данным, беспилотный парк КНДР сегодня насчитывает около тысячи аппаратов. При этом не менее сотни из них –дроны-камикадзе.

Напомним, что ранее Ан-2 в качестве ударных беспилотников использовала армия Азербайджана в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Китай
КНДР
Южная Корея
Продукция
Ан-2
МиГ-19
Проекты
БПЛА
Похожие новости
14.07.2023
Легендарные самолеты Ан-2 и МиГ-15 в КНДР становятся "дронами - камикадзе"
02.08.2022
Северная Корея: недоедим, но вооружимся
13.06.2017
Хронология пикирующего ГП «Антонов»
26.03.2014
Объем торговли оружием растет
16.05.2013
ВВС и ПВО КНДР: противоречивые сигналы
03.03.2011
Независимости ради
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.07 12:17
  • 52941
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.07 10:00
  • 1
Ростех: комплекс «Прометей» способен превратить любой танк в роботизированную технику
  • 14.07 09:37
  • 79
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 14.07 09:12
  • 2
Сергей Шойгу рассказал о ситуации на фронте и наращивании производства предприятиями ОПК
  • 14.07 05:10
  • 29
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 13.07 21:46
  • 2576
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.07 21:41
  • 1
Зеленский отдал Украину фонду инвестиций BlackRock из США: что теперь будет
  • 13.07 16:09
  • 3
Азовцы* не рассорили Москву и Анкару. И вот почему
  • 13.07 14:28
  • 0
Беларусь неизменно выступает за мирное разрешение военных конфликтов и противоречий, но ….
  • 13.07 14:03
  • 0
Недостижимая мечта: Почему путь в НАТО оказался для Украины светом в конце туннеля
  • 13.07 11:16
  • 11
Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям
  • 13.07 10:20
  • 1
Американское издание: Поставленные Украине западные танки оказались беспомощны перед российским ПТРК «Корнет»
  • 13.07 09:32
  • 443
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 12.07 18:38
  • 3
Ростех рассчитывает за 2-3 года начать ставить двигатели ПД-8 на вертолеты Ми-26
  • 12.07 17:28
  • 3
«Опасная цель». ВСУ пытались атаковать Крымский мост списанными ракетами