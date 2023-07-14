Войти
ТАСС

Завершены наземные испытания "Луны-25"

391
0
0
АМС «Луна-25» готовится к старту в НПО имени Лавочкина, июнь 2022 года
АМС «Луна-25» готовится к старту в НПО имени Лавочкина, июнь 2022 года.
Источник изображения: «Роскосмос»

Как отметили в пресс-службе НПО имени С. А. Лавочкина, наземный комплекс управления готов к началу летных испытаний спутника

МОСКВА, 13 июля. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Все наземные испытания космического аппарата первой в истории современной России миссии к естественному спутнику Земли "Луна-25" успешно завершены. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе НПО имени С. А. Лавочкина, где был изготовлен аппарат.

"Все наземные испытания космического аппарата завершены", - рассказали там. В пресс-службе также отметили, что наземный комплекс управления уже готов к началу летных испытаний "Луны-25".

Цель проекта "Луна-25" - отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского. Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщали журналистам, что запуск миссии перенесен с июля на август для достижения требуемой надежности ее реализации.

Как отметили тогда в госкорпорации, для достижения требуемой надежности реализации миссии было необходимо провести дополнительные мероприятия по обеспечению устойчивой работы наземных средств управления на этапах проведения коррекций и посадки.

В июне туроператор RocketTrip сообщил, что запуск автоматической станции "Луна-25" запланирован на 11 августа текущего года с космодрома Восточный. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
Проекты
Луна
Похожие новости
14.04.2022
Европа приостановила сотрудничество с «Роскосмосом» по лунным миссиям
21.12.2020
Рогозин назвал срок запуска аппарата «Луна-25»
18.02.2019
Российские ученые предложили реализовать проект венерохода
20.07.2012
Российские планы на исследование планет
27.07.2011
Заявка на лидерство в космосе
09.11.2006
Россия будет участвовать в китайском проекте по доставке лунохода на Луну - глава Роскосмоса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.07 12:17
  • 52941
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.07 10:00
  • 1
Ростех: комплекс «Прометей» способен превратить любой танк в роботизированную технику
  • 14.07 09:37
  • 79
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 14.07 09:12
  • 2
Сергей Шойгу рассказал о ситуации на фронте и наращивании производства предприятиями ОПК
  • 14.07 05:10
  • 29
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 13.07 21:46
  • 2576
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.07 21:41
  • 1
Зеленский отдал Украину фонду инвестиций BlackRock из США: что теперь будет
  • 13.07 16:09
  • 3
Азовцы* не рассорили Москву и Анкару. И вот почему
  • 13.07 14:28
  • 0
Беларусь неизменно выступает за мирное разрешение военных конфликтов и противоречий, но ….
  • 13.07 14:03
  • 0
Недостижимая мечта: Почему путь в НАТО оказался для Украины светом в конце туннеля
  • 13.07 11:16
  • 11
Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям
  • 13.07 10:20
  • 1
Американское издание: Поставленные Украине западные танки оказались беспомощны перед российским ПТРК «Корнет»
  • 13.07 09:32
  • 443
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 12.07 18:38
  • 3
Ростех рассчитывает за 2-3 года начать ставить двигатели ПД-8 на вертолеты Ми-26
  • 12.07 17:28
  • 3
«Опасная цель». ВСУ пытались атаковать Крымский мост списанными ракетами