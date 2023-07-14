Завершены наземные испытания "Луны-25"

АМС «Луна-25» готовится к старту в НПО имени Лавочкина, июнь 2022 года.

Как отметили в пресс-службе НПО имени С. А. Лавочкина, наземный комплекс управления готов к началу летных испытаний спутника

МОСКВА, 13 июля. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Все наземные испытания космического аппарата первой в истории современной России миссии к естественному спутнику Земли "Луна-25" успешно завершены. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе НПО имени С. А. Лавочкина, где был изготовлен аппарат.

"Все наземные испытания космического аппарата завершены", - рассказали там. В пресс-службе также отметили, что наземный комплекс управления уже готов к началу летных испытаний "Луны-25".

Цель проекта "Луна-25" - отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского. Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщали журналистам, что запуск миссии перенесен с июля на август для достижения требуемой надежности ее реализации.

Как отметили тогда в госкорпорации, для достижения требуемой надежности реализации миссии было необходимо провести дополнительные мероприятия по обеспечению устойчивой работы наземных средств управления на этапах проведения коррекций и посадки.

В июне туроператор RocketTrip сообщил, что запуск автоматической станции "Луна-25" запланирован на 11 августа текущего года с космодрома Восточный.