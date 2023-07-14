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Военное обозрение

Депутат Госдумы Гурулёв опубликовал обращение отстранённого от командования 58-й армией генерала Попова

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Источник изображения: topwar.ru

Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулёв опубликовал в своём ТГ-канале обращение 58-й общевойсковой армией ЮВО ВС РФ Ивана Попова. Генерал-майор Попов обратился к своим подчинённым, подтвердив факт своего отстранения от должности «по решению старшего начальства».

Своё обращение генерал Попов начал так:

Доброй ночи, мои любимые гладиаторы!

Такое обращение связано с тем, что, как сообщил депутат Гурулёв, позывной у генерала Попова – Спартак.



Иван Попов (цитата по ТГ-каналу депутата Госдумы России Андрея Гурулёва):

Много событий произошло за крайние два дня. Меня вывели из распоряжения, отстранили от должности. Прибыл генерал-лейтенант Лямин, приступил к командованию армией.

Генерал Попов в своём обращении заявляет, что у него возникли «трудности со старшим начальством», и указывает на то, что он не имел права врать и скрывать важную информацию.

Попов:

Я обозначил все проблемные вопросы, которые есть на сегодняшний день в армии (58-й), по боевой работе, по обеспечению.

По словам генерала, он заострил внимание на «главной трагедии современной войны – на отсутствии контрбатарейной борьбы, отсутствии станций артиллерийской разведки». Всё это, как отмечает генерал Попов, ведёт к необоснованной гибели личного состава от артиллерии противника.

Генерал отметил, что высказал всё это на самом высоком уровне, «откровенно и предельно жёстко».

При этом генерал говорит о том, что, несмотря на своё отстранение, продолжит оказывать помощь военнослужащим 58-й армии и членам их семей по самым разным вопросам, а также ждёт дальнейших решений командования по поводу продолжения военной службы.

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